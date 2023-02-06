Кевин из "Один дома" и кудряшка Сью: как изменились дети-актеры, ставшие звездами кино в 90-х (фото)

"Трудный ребенок" не снимается совсем, а у Калкина есть маленький сын

Кино с детьми в главных ролях покоряет непосредственностью и искренностью. Особенно популярны в 90-х были комедии с юными актерами. До сих пор зрители по всему миру с удовольствием пересматривают "Один дома", "Кудряшку Сью", "Двое: Я и моя тень", наблюдая за приключениями Макалея Калкина, Элисон Портер, сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

"Телеграф" рассказывает, какими были персонажи из знаменитых фильмов с актерами-детьми в 90-х годах и как они изменились к этому времени. Если "Кевин" не раз становился героем скандальных материалов в таблоидах, то о "трудном ребенке" известно не так много.

Сестры Олсен из "Двое: Я и моя тень"

Блондинки-близняшки Олсен полюбились миллионам детей и взрослых, а картину "Двое: Я и моя тень" 1995 года увидело уже не одно поколение. Непоседливую сироту Аманду играла Мэри-Кейт, а роль маленькой аристократки Алиссы досталась Эшли. На момент съемок им было по 9 лет, сейчас стукнуло уже за 35. Сестры активно снимались в фильмах и после этой картины, а также были детьми-продюсерами, благодаря чему стали миллионерами в 10-летнем возрасте. А вот роли в более поздних и серьезных проектах такого же успеха не принесли. Последний фильм с их участием вышел почти 20 лет назад. Зато у девушек пошло дело с моделированием одежды и обуви, у них есть свой модный бренд.

Мэри-Кейт была замужем за Оливье Саркози (брат бывшего президента Франции), в 2021 году они развелись, совместных детей у пары не было. Журналисты неоднократно писали о неудачных пластических операциях звезды. Что касается Эшли, то ее личная жизнь не раз бурно обсуждалась (взять хотя бы роман с Джаредом Лето), но ни одни отношения не доходили до свадьбы. Лишь в этом году появилась информация об официальном, хотя и тайном браке с художником Луи Эйснером. Они скрывали свою любовь от общественности пять лет, а в декабре 2022-го обручились. Добавим, что за здоровье Эшли переживали не меньше. В 2015 году поклонники были ошарашены новостью, что у нее обнаружена болезнь Лайма. К счастью, врачам удалось уменьшить последствия недуга, чтобы девушка почувствовала себя лучше.

Милые лица сестер с годами очень изменились

Маколей Калкин из "Один дома"

Серия рождественских американских фильмов "Один дома" – уже один из символов периода зимних праздников. Премьера состоялась в 1990 году, буквально обрушив популярность на юного Маколея Калкина. Симпатичный мальчишка чудесно справился с ролью Кевина, который был забыт родителями и спас от грабителей свой дом. Взамен получил награды и миллионы долларов. Однако не все фильмы с Маколеем становились успешными. "Богатенький Ричи" — последняя работа, где Калкин еще ребенок. В последующие годы актер мелькал в кино, но это не было так ярко, как во франшизе "Один дома". Увлекался музыкой. Некогда успешному ребенку-актеру сегодня 42 года, в этом году должен выйти на экраны фильм "Грипп богатых" с его участием.

В жизни Калкина было много непростых периодов: гибель сестры, попытка суицида после расставания с Милой Кунис, вредные привычки (неоднократно СМИ писали о наркотической зависимости актера). Более пяти лет в отношениях с актрисой Брендой Сонг, которая родила ему сына в 2021 году. Они помолвлены, так что возможно вскоре "Кевин" примерит на себя роль жениха.

"Кевин" уже папа

Элисон Портер из фильма "Кудряшка Сью"

История девочки Сьюзен по прозвищу кудряшка Сью покорила зрителей в 1991 году. Ее сыграла Элисон Портер – актриса и певица, которой ныне 41 год. Другие работы не принесли такой же славы, как эта кинолента. Зато Элисон победила в 10 сезоне американской версии вокального проекта "Голос". Имела проблемы с наркотиками и алкоголем, но смогла избавиться от вредных привычек. От первого брака у нее двое детей. C 2018 года в отношениях с танцором Джастином Де Вера, в 2021 году у них появилась дочь.

Другими стали даже кудри

Майкл Оливер – звезда фильма "Трудный ребенок"

За перипетиями в жизни непоседливого Джуниора, которого усыновили, следили во многих странах. Критики пророчили фильму "Трудный ребенок" провал, но он стал одним из самых кассовых в 1990 году. После были сиквелы. Главного героя играл Майкл Оливер, которому сейчас 41 год. Актерскую карьеру он довольно быстро оставил. По данным журналистов, работает в службе технической поддержки и живет обычной жизнью вдали от камер. Известно, что мужчина в разводе.

Мужчина ведет непубличный образ жизни

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