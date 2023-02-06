Кевин из "Один дома" и кудряшка Сью: как изменились дети-актеры, ставшие звездами кино в 90-х (фото)
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"Трудный ребенок" не снимается совсем, а у Калкина есть маленький сын
Кино с детьми в главных ролях покоряет непосредственностью и искренностью. Особенно популярны в 90-х были комедии с юными актерами. До сих пор зрители по всему миру с удовольствием пересматривают "Один дома", "Кудряшку Сью", "Двое: Я и моя тень", наблюдая за приключениями Макалея Калкина, Элисон Портер, сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
"Телеграф" рассказывает, какими были персонажи из знаменитых фильмов с актерами-детьми в 90-х годах и как они изменились к этому времени. Если "Кевин" не раз становился героем скандальных материалов в таблоидах, то о "трудном ребенке" известно не так много.
Сестры Олсен из "Двое: Я и моя тень"
Блондинки-близняшки Олсен полюбились миллионам детей и взрослых, а картину "Двое: Я и моя тень" 1995 года увидело уже не одно поколение. Непоседливую сироту Аманду играла Мэри-Кейт, а роль маленькой аристократки Алиссы досталась Эшли. На момент съемок им было по 9 лет, сейчас стукнуло уже за 35. Сестры активно снимались в фильмах и после этой картины, а также были детьми-продюсерами, благодаря чему стали миллионерами в 10-летнем возрасте. А вот роли в более поздних и серьезных проектах такого же успеха не принесли. Последний фильм с их участием вышел почти 20 лет назад. Зато у девушек пошло дело с моделированием одежды и обуви, у них есть свой модный бренд.
Мэри-Кейт была замужем за Оливье Саркози (брат бывшего президента Франции), в 2021 году они развелись, совместных детей у пары не было. Журналисты неоднократно писали о неудачных пластических операциях звезды. Что касается Эшли, то ее личная жизнь не раз бурно обсуждалась (взять хотя бы роман с Джаредом Лето), но ни одни отношения не доходили до свадьбы. Лишь в этом году появилась информация об официальном, хотя и тайном браке с художником Луи Эйснером. Они скрывали свою любовь от общественности пять лет, а в декабре 2022-го обручились. Добавим, что за здоровье Эшли переживали не меньше. В 2015 году поклонники были ошарашены новостью, что у нее обнаружена болезнь Лайма. К счастью, врачам удалось уменьшить последствия недуга, чтобы девушка почувствовала себя лучше.
Маколей Калкин из "Один дома"
Серия рождественских американских фильмов "Один дома" – уже один из символов периода зимних праздников. Премьера состоялась в 1990 году, буквально обрушив популярность на юного Маколея Калкина. Симпатичный мальчишка чудесно справился с ролью Кевина, который был забыт родителями и спас от грабителей свой дом. Взамен получил награды и миллионы долларов. Однако не все фильмы с Маколеем становились успешными. "Богатенький Ричи" — последняя работа, где Калкин еще ребенок. В последующие годы актер мелькал в кино, но это не было так ярко, как во франшизе "Один дома". Увлекался музыкой. Некогда успешному ребенку-актеру сегодня 42 года, в этом году должен выйти на экраны фильм "Грипп богатых" с его участием.
В жизни Калкина было много непростых периодов: гибель сестры, попытка суицида после расставания с Милой Кунис, вредные привычки (неоднократно СМИ писали о наркотической зависимости актера). Более пяти лет в отношениях с актрисой Брендой Сонг, которая родила ему сына в 2021 году. Они помолвлены, так что возможно вскоре "Кевин" примерит на себя роль жениха.
Элисон Портер из фильма "Кудряшка Сью"
История девочки Сьюзен по прозвищу кудряшка Сью покорила зрителей в 1991 году. Ее сыграла Элисон Портер – актриса и певица, которой ныне 41 год. Другие работы не принесли такой же славы, как эта кинолента. Зато Элисон победила в 10 сезоне американской версии вокального проекта "Голос". Имела проблемы с наркотиками и алкоголем, но смогла избавиться от вредных привычек. От первого брака у нее двое детей. C 2018 года в отношениях с танцором Джастином Де Вера, в 2021 году у них появилась дочь.
Майкл Оливер – звезда фильма "Трудный ребенок"
За перипетиями в жизни непоседливого Джуниора, которого усыновили, следили во многих странах. Критики пророчили фильму "Трудный ребенок" провал, но он стал одним из самых кассовых в 1990 году. После были сиквелы. Главного героя играл Майкл Оливер, которому сейчас 41 год. Актерскую карьеру он довольно быстро оставил. По данным журналистов, работает в службе технической поддержки и живет обычной жизнью вдали от камер. Известно, что мужчина в разводе.
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