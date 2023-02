Серена ждет четвертого ребенка, а Блэр, Чак и Дэн теперь музыканты: как изменились звезды сериала "Сплетница" (фото)

Многие актеры решили попробовать себя в роли музыкантов, хотя каждый из них завершал проект как мега-успешная звезда

Любимый сериал миллионов девушек вышел в свет еще в далеком 2007-м — всего на 2 года позже за ситком "Как я встретил вашу маму". Больше всего он запомнился главными героями — живыми, импульсивными, избалованными и подчас коварными. Интриги, скандалы, поиски любви и своего предназначения в жизни, это, конечно, интересно, но невероятные Серена и Блэр, а также Нейт, Чак и Дэн покорили публику своей внешностью еще с первого сезона.

Сегодня мы расскажем и покажем, как изменились за последние 15 лет любимые звезды и чем они сейчас занимаются. Некоторые, кстати, решили кардинально изменить свою жизнь, оставив актерскую карьеру ради других увлечений и семьи.

Серена ван дер Вундсен — актриса Блэйк Лайвли

За эти годы Блейк успела выйти замуж за Райана Рейнольдса (тот самый "Дедпул" — ред.), родить троих детей и забеременеть в четвертый раз, а еще — сняться в нескольких фильмах ("Век Адалин", "Отмель", "Вижу только тебя", "Простая услуга", "Ритм-секция"). С Рейнольдсом они познакомились во время съемок фильма "Зеленый фонарь" (2011).

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — скоро у пары будет уже четвертый ребенок

В какой-то момент американская актриса и модель брала небольшую паузу в карьере, чтобы полностью посвятить себя воспитанию дочерей. Однако впоследствии решила вернуться на большие экраны.

Недавние фото Лайвли, которая на осень 2022-го заявила, что снова беременна

Сейчас ей 35 лет. "Сплетница" стала для нее самым успешным проектом в карьере.

Интересно, что в свое время Лайвли встречалась с Пенном Беджли — отношения Серены и Дэна перекинулись со съемочной площадки в реальную жизнь. Пара была вместе около 3 лет, но первое время не афишировала этого. Позже она полгода встречалась с Леонардо Ди Каприо.

В 2010 году Блэйк Лайвли заняла четвертое место в рейтинге "Maxim Hot 100", а уже через год попала в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME и возглавила рейтинг "Топ 99 самых желанных женщин мира" (по результатам опроса бесплатного онлайн-портала для мужчин Askmen). Еще через год непревзойденная Серена попала в рейтинг журнала People "Most Beautiful at Every Age" (в переводе — "Самые красивые в любом возрасте").

Блэр Волдорф – актриса Лейтон Мистер

После съемок в сериале "Сплетница" Лейтон Мистер предсказывали блестящую карьеру в Голливуде, однако девушка решила кардинально изменить свою жизнь. В какой-то момент она заявила: "Моя главная страсть — это музыка" и начала работать над сольным альбомом.

Впоследствии она решила вернуться на большие экраны, но было уже поздно — Мистер, конечно, имеет несколько ролей после 2012-го, однако ни одна из них не принесла ей такой же популярности как роль Блэр Волдорф.

Во время съемок фильма "Любовный переплет" она встретила свою судьбу — актера Адама Броди, за которого в 2014 году вышла замуж. Сейчас ей 36 лет, у пары двое детей.

Интересно, что когда молодая актриса шла на кастинг "Сплетницы", то рассчитывала получить роль Серены, но уже после первых проб поняла, что быть главной стервой Нью-Йорка будет гораздо интереснее. Кстати, для этой роли Лейтон пришлось перекраситься из натуральной блондинки в брюнетку.

Нейт Арчибальд – актер Чейс Кроуфорд

В один прекрасный день актер проснулся знаменитым и очень желанным – за ним "сохли" миллионы девушек по всему миру. Если не считать ключевой роли в фильме "Соглашение с дьяволом" и участия в проекте "Давно потерянный сын", можно сказать, что в "Сплетницу" Кроуфорд пришел актером-новичком. Именно благодаря молодежному сериалу он стал кумиром миллионов девушек и заработал несколько престижных наград: три года подряд он был победителем в номинации "Лучший драматический актер" премии Teen Choice Awards (2008-2010 годы).

После завершения съемок голубоглазый сердцеед Нейт Арчибальд, точнее, Чейс Кроуфорд, получил много интересных предложений. Позже его можно встретить в сериалах "Кровь и нефть", "Хор" и "Пацаны" (2019 год), а еще — в фильмах "Под кайфом", "Чего ждать, когда ждешь ребенка", "Вне правил", "В чем смысл?", "Призраки Элоиз" и других.

Чейс во время съемок в сериале "Пацаны" (справа на фото)

Что сейчас происходит в личной жизни Чейса неизвестно — он не влипает в громкие скандалы и предпочитает не афишировать свои романы. Официально 37-летний актер холост.

Чак Басс — актер Эд Вествик

Строптивого красавчика, который в сериале пользовался большой популярностью среди девушек, в реальной жизни четыре раза обвиняли в изнасиловании. Секс-скандал разгорелся в 2017 году. Тогда актер Эд Вествик заявил, что ни в чем не виноват и расстроен ложными обвинениями: "Меня смущает и огорчает, что в результате публикаций (… ) лживых и непроверенных историй, появились люди, верящие в мою причастность к этим гнусным и ужасным событиям. Я уже сотрудничаю с людьми, которые очистят мое имя от этой истории как можно скорее", — писал тогда актер на своей странице в инстаграме. Уже через 8 месяцев с него сняли все обвинения, поскольку полиция не смогла найти доказательств противоправных действий звезды.

Сразу после окончания съемок в "Сплетнице" Вествик на время исчез с экранов, но впоследствии вернулся. В основном он появляется в романтических комедиях. Его можно встретить в картинах "100 футов", "Пассажир", "Как выйти замуж за миллионера" и других.

И хотя именно этот сериал считается его самым успешным, Эд успел зарекомендовать себя как талантливый актер еще до начала съемок "Сплетницы". В его ранней фильмографии есть такие проекты как "Дитя человеческое", "Вторжение" и "Сын Рембо".

Интересно, что Вествик — не только актер и модель, но и фронтмен британской инди-рок-группы The Filthy Youth (группа создана в 2006 году). Кстати, у актера столько татуировок, что в последних сезонах "Сплетницы" даже в любовных сценах он был всегда одет в халат или рубашку, прикрывающую руки с большими татуировками "перо" и "девушка в стиле пин-ап", которые никак не соответствовали образу Чака Басса.

Сейчас ему 35 лет. Был женат на Рени Даймонд, но недолго – их брак был аннулирован.

Дэн Гамфри — актер Пенн Беджли

После сериала Дэн Гамфри изменился до неузнаваемости. Несмотря на то, что ему приписывали в жизни образ героя-любовника (во время съемок "Сплетницы" он около 3 лет встречался с Блейк Лайвли, а затем — с Зои Кравиц — дочерью известного музыканта Ленни Кравица), в феврале 2017-го он женился на английской певице Домино Кирк.

Интересно, что после завершения съемок Пенн решил не ограничиваться одной только актерской карьерой и присоединился к составу инди-рок группы MOTHXR.

Роль Дэна в "Сплетнице" пока что — его наибольшее достижение в мире кинематографа. Однако его можно встретить и в других проектах: "Отличница легкого поведения", "Отчим", "Граница риска", "Привет от Тима Бакли", а с 2018 по 2021 он играл главную роль в сериале от Netflix "Ты" (Бэджли исполняет роль серийного убийцы, который становится одержимым женщиной).

Между тем, в 2011 году Пенн Беджли попал в список "25 красавиц и красавцев младше 25 лет" журнала People. Не забывает актер и о социальной стороне жизни: он является добровольцем в Американском Красном Кресте. Сейчас ему 36 лет.

