Как за 12 лет изменился Марио Касас из "Три метра над уровнем неба" (фото)

Роль романтика Аче в свое время сделала актера чрезвычайно популярным и мегаузнаваемым

Испанская мелодрама "Три метра над уровнем неба", увидевшая свет еще в декабре 2011-го, как и "Миссия Невозможна: Протокол Фантом", где сыграл непревзойденный Том Круз, запала в сердца миллионов зрителей. Лента оказалась настолько хорошим римейком, что уже в следующем году она была номинирована на премию Гойя за лучший адаптационный сценарий.

Однако вряд ли это произошло бы, если бы не актеры, сыгравшие главные роли. В частности, испанец Марио Касас, запомнившийся всем как Аче. "Телеграф" решил показать, как выглядит спустя 12 лет после премьеры фильма 36-летний мачо.

Актер родился на севере Испании 12 июня 1986 года. Его карьера стартовала с моделинга и съемок в рекламе, во время которых Касас понял, что хочет связать свою жизнь с киноиндустрией. Поэтому юноша поступил в школу актерского мастерства в Мадриде.

Марио в детстве

В своих первых картинах Марио Касас выглядел так

Его дебютом в кино стал фильм Антонио Бандераса "Летний дождь". Далее последовал телесериал "SMS", ленты "Утечка мозгов", "Секс, вечеринки и ложь" и наконец — "Три метра над уровнем неба". Именно этот фильм сделал Касиса чрезвычайно узнаваемым — роль романтического негодяя преподнесла его на пьедестал славы. За эту роль он получил премию ACE как лучший актер и был номинирован на Premios Fotogramas de Plata.

Кстати, отношения Аче и Баби (главные герои картины) перетекли в реальную жизнь и продолжались 4 года. Дело шло к свадьбе, таблоиды упорно приписывали Марии Вальверде несуществующую беременность. Однако осенью 2014-го актеры внезапно объявили о разрыве помолвки.

Вальверде и Касас

В фильмографии Марио Касаса есть другие интересные работы. Например, сериал "Корабль", где он также исполнил одну из главных ролей, продолжение нашумевшей романтической драмы — "Три метра над уровнем неба: Я хочу тебя" (2012), а также фильмы "Пальмы в снегу" и "Невидимый гость", минисериал "Харлан Кобен. Невиновный" 2021 года и другие.

Что касается личной жизни, то Марио, как и любой мачо, не особо спешит делиться с публикой откровенными признаниями. За много лет в кино он успел закрутить немало романов со своими партнершами по съемкам. Известно, что с 2020 года актер находится в отношениях с бельгийской актрисой Деборой Франсуа.

Пара на совместных съемках в фильме "Парамедик" (2020)

Ранее мы рассказывали, как выглядит сейчас звезда сериала "Менталист" — Патрик Джейн, которого 15 лет назад сыграл Саймон Бейкер. На сегодня актеру уже 53 года и он занимается не только съемками в фильме, но и моделингом и режиссурой.