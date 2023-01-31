Як за 12 років змінився Маріо Касас із "Три метри над рівнем неба" (фото)

Роль романтика Аче свого часу зробила актора надзвичайно популярним і мегавпізнаваним

Іспанська мелодрама "Три метри над рівнем неба", яка побачила світ ще у грудні 2011-го, як і "Місія Неможлива: Протокол Фантом", де зіграв неперевершений Том Круз, запала у серця мільйонів глядачів. Стрічка виявилася настільки хорошим рімейком, що вже наступного року її номінували на премію Гойя за найкращий адаптаційний сценарій.

Однак навряд чи це б сталося, якби не актори, які зіграли головні ролі. Зокрема, іспанець Маріо Касас, який запам’ятався усім як Аче. "Телеграф" вирішив показати, як виглядає через 12 років після прем’єри фільму 36-річний мачо.

Актор народився на півночі Іспанії 12 червня 1986 року. Його кар’єра стартувала з моделінгу та зйомок у рекламі, під час яких Касас і зрозумів, що хоче пов’язати своє життя з кіноіндустрією. Тому юнак вступив до школи акторської майстерності у Мадриді.

Маріо у дитинстві

У своїх перших картинах Маріо Касас виглядав так

Його дебютом у кіно став фільм Антоніо Бандераса "Літній дощ". Далі був телесеріал "SMS", стрічки "Витік мізків", "Секс, вечірки і брехня" і нарешті — "Три метри над рівнем неба". Саме цей фільм зробив Касіса надзвичайно впізнаваним — роль романтичного негідника піднесла його на п'єдестал слави. За цю роль він отримав премію ACE як найкращий новий актор і був номінований на Premios Fotogramas de Plata.

До речі, стосунки Аче і Бабі (головні герої картини) перетекли в реальне життя і тривали 4 роки. Справа йшла до весілля, таблоїди завзято приписували Марії Вальверде неіснуючу вагітність. Однак восени 2014-го актори раптово оголосили про розрив заручин.

Вальверде та Касас

У фільмографії Маріо Касаса є й інші цікаві роботи. Наприклад, серіал "Корабель", де він також виконав одну із головних ролей, продовження нашумілої романтичної драми — "Три метри над рівнем неба: Я хочу тебе" (2012), а також фільми "Пальми в снігу" та "Невидимий гість", мінісеріал "Харлан Кобен. Невинний" 2021 року та інші.

одо особистого життя, то Маріо, як і будь-який мачо, не дуже поспішає ділитися з публікою відвертими зізнаннями. За багато років у кіно він встиг закрутити немало романів зі своїми партнерками по зйомках. Наразі відомо, що з 2020 року актор перебуває у стосунках із бельгійською актрисою Деборою Франсуа.

Пара на спільних зйомках у фільмі "Парамедик" (2020)

Раніше ми розповідали, як виглядає зараз зірка серіалу "Менталіст" — Патрік Джейн, якого 15 років тому зіграв Саймон Бейкер. На сьогодні актору вже 53 роки і він займається не тільки зйомками у фільмі, а й моделінгом та режисурою.