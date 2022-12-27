Як змінився Том Круз за багаторічну кар’єру: від першої частини “Місія нездійсненна” до сьогодні (фото)

У кіно секс-символ знімається вже 41 рік, за цей час він встиг "приміряти" десятки ролей і завоювати серця мільйонів шанувальників

Коли згадують Тома Круза, на думку відразу ж спадає "Місія нездійсненна" — серія фільмів-бойовиків, що складається з шести частин, які випускалися понад 20 років (з 1996 по 2018 рік). Наразі тривають зйомки сьомої частини. І головну роль грає, звісно ж, незмінний Том Круз.

Як за багато років своєї кар’єри змінився знаменитий голлівудський актор і які ще стрічки за його участі припали до душі мільйонам глядачів, розповідаємо у цьому матеріалі. Ми зібрали найцікавіші моменти із життя кіноактора.

Том Круз на початку кар'єри і зараз

Біографія Тома Круза

Том Круз — американський кіноактор, кінорежисер, продюсер, сценарист. Зараз йому — 60 років. Народився 3 липня 1962 року у місті Сірак'юс, штат Нью-Йорк, США (за гороскопом — Рак). Ім’я при народженні — Томас Круз Мейпотер 4-й. Став третьою дитиною у сім’ї, має трьох сестер.

Своє дитинство описує як "дуже тяжке і напружене", адже сім’я жила в постійних переїздах — через часті зміни роботи батьком. Коли майбутній кінозірці виповнилося 13, батьки розлучилися. Він із сестрами лишився з мамою, грошей постійно бракувало. Через деякий час батька не стало — Томас Круз ІІІ помер від раку, так і не побачивши жодного фільму за участі свого талановитого сина.

Том Круз у молоді роки

Свого часу Том Круз домігся чималих успіхів у спорті і мав усі шанси стати професійним борцем, якби не травма коліна. А в 17 років юний Томас вступив до семінарії, збираючись стати священником. Втім, потрапив на проби "Хлопці та ляльки" і зрозумів, що хоче пов’язати своє майбутнє з кіно. Так і стартувала його професійна кар’єра.

Фільмографія Тома Круза

Все починалося у 80-х роках з дрібних епізодів і невеликих ролей другого плану. Зустріти юного Тома Круза можна зокрема у стрічках "Безкінечне кохання" (1981) та "Вигнанці" (1983) — перша стрічка стала його дебютом у кіно.

А от справжню популярність він здобув після фільму "Ризикований бізнес" (теж 1983 рік), в якому зіграв хлопця, що закохався в повію і перетворив будинок батьків у бордель. Стрічка зібрала у прокаті 65 млн доларів, маючи бюджет 6,2 млн. Про молодого актора тоді заговорили чи не всі критики.

Кадр із фільму "Ризикований бізнес" із Томом Крузом

У 1986-му він знімався у фільмі Скорсезе "Колір грошей". Більшість більярдних ударів актор виконував сам, без дублерів. Важко йому давалися зовсім інші моменти на знімальному майданчику. Наприклад, за сценарієм потрібно було, щоб головного героя довго обіймала дівчина. Том Круз ніяк не міг зосередитися на цій сцені, бо, як потім з’ясувалося, дуже боїться лоскоту.

Кадр із фільму "Колір грошей" (1986)

Далі був культовий фільм "Людина дощу" (1988), де Том Круз зіграв поганого хлопця, який збирався відсудити у брата-аутиста половину батькового спадку. Кінострічка теж мала неабиякий успіх й отримала низку престижних нагород (зокрема, 4 "Оскари" та "Золотий глобус").

Том Круз у ролі егоїста Чарлі

Незабутнім для актора став фільм "Дні грому" (1990), в якому він не лише виступив співавтором картини, а й познайомився зі своєю майбутньою дружиною — Ніколь Кідман. Вони були парою за сценарієм, стали парою і в житті.

У шлюбі з Ніколь Кідман актор пробув найдовше - цілих 10 років

Ще однією стрічкою, яка мала неабиякий успіх, було "Інтерв’ю з вампіром" (1994). За неї Том Круз у наступному році отримав нагороду MTV Movie Awards — у номінації "Найбажаніший чоловік", а також "Золоту малину" — за "Найгірший акторський дует" (на пару з Бредом Піттом).

Круз зіграв одного з головних героїв - вампіра Лестата де Ліонкур

І все ж, справжній фурор почався, коли у 1996-му Том Круз знявся у фільмі "Місія нездійсненна". Агент Ітан Хант — тепер це фактично друге ім’я актора.

Донині, як один із найбільш високооплачуваних акторів сучасності, Том Круз має чималий доробок. Він зіграв у багатьох надзвичайно популярних фільмах. Його кар’єра — мрія багатьох кіноакторів. Однак саме 6 частин "Mission: Impossible" зробили його мегавпізнаваним.

Зйомки фільму "Місія нездійсненна" - Том Круз на вежі "Бурдж-Халіфа", як завжди, виконує трюки без каскадера

Інші фільми з Томом Крузом:

"Декілька хороших хлопців" (1992)

"Із широко заплющеними очима" (1999)

"Особлива думка" (2002)

"Співучасник" (2004)

"Війна світів" (2005)

"Операція "Валькірія" (2008)

"Top Gear" (2010)

"Джек Річер" (2012)

"Облівіон" (інша назва: "Світ забуття", 2013)

"На межі майбутнього" (2014)

"Мумія" (2017)

"Баррі Сіл: Король контрабанди" (2017)

Неперевершений Том Круз у фільмі "Межа майбутнього"

До речі, у жовтні 2021-го Том Круз шокував шанувальників змінами у зовнішності. Фанати звикли бачити зірку фільму "Місія нездійсненна" зі спортивними формами, але тоді останні його кадри змусили задуматися над власним раціоном навіть затятих противників здорової їжі (жарт — ред.).

Того дня актор прийшов на бейсбольний матч зі своїм сином Конором. Це був один із рідкісних його виходів, тому вся увага фотографів була прикута до нього. Камери зафіксували округлене обличчя знаменитості і про це почали писати фактично усі ЗМІ, однак представники Круза відмовилися коментувати зміни в його зовнішності.

Фанати ледве упізнали актора і запідозрили, що причина таких неймовірних змін у його зовнішності - зловживання уколами краси

10 цікавих фактів про Тома Круза

Має іменну зірку на Алеї слави Голлівуду. Триразовий володар премії "Золотий глобус" і триразовий номінант на Оскара. У дитинстві страждав через маленький зріст і криві зуби, хворів на дислексію (захворювання, при якому людина.неправильно сприймає порядок написаних букв у тексті). До 14 років — через постійні переїзди — змінив 15 шкіл, професійної освіти так і не отримав. Всі трюки у фільмах Том Круз виконує без каскадерів. Любитель автоспорту, захоплюється автомобілями для перегонів і мотоциклами, має ліцензію пілота і, як зізнався в одному з інтерв’ю, може підняти у повітря і посадити вертоліт. Вегетаріанець. Був одружений уже тричі. Першою дружиною була американська актриса Мімі Роджерс, з якої він пробув у шлюбі 3 роки. Найдовший шлюб в актора був з Ніколь Кідман — 10 років. Пара виховувала двох прийомних дітей: хлопчика й дівчинку. Після другого розлучення протягом 6 років був одружений на актрисі Кеті Холмс, яка народила від нього дочку Сурі. Кожна наступна дружина Тома Круза була молодшою за попередню на 11 років. У 1990-му його визнали найгарнішим чоловіком на Землі. Саме з нього створили образ Аладіна у відомому діснеївському мультфільмі.

Том Круз у молодості

Раніше ми розповідали, як змінилися найвідоміші актори 90-х. Серед них — Сільвестр Сталоне, Брюс Вілліс, Сільвестр Сталлоне, Ніколас Кейдж та інші.