Зйомки сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" з Томом Крузом йдуть повним ходом.

У мережі з’явилися відео, на яких зображений трюк з падінням паровоза з обриву для нової частини фільму "Місія нездійсненна" (Mission: Impossible 7), в якому головну роль виконує американський актор Том Круз. Додамо, що знаменитості приписують роман з британською актрисою Хейлі Етвел, яка також знімається в 7-й частині франшизи.

Як повідомляє BBC, зйомки падіння поїзда в кар’єр проходили в п’ятницю, 20 серпня, в англійському графстві Дербішир біля Стоуні Міддлтон. Знімальна команда будувала декорації протягом декількох місяців.

Відзначається, що Том Круз сам був свідком аварії. Він прилетів на знімальний майданчик вертольотом.

Локомотив доставили на місце раніше на цьому тижні на вантажівці і поміщений на короткий відрізок спеціально побудованого шляху.

Сьома частина франшизи "Місія нездійсненна" режисера Крістофера МакКуоррі із запізненням повинна вийти в травні 2022 року. У ньому також знялися актори Саймон Пегг, Вінг Реймс і Ванесса Кірбі, а також Ребекка Фергюсон і Генрі Черні.

Нагадаємо, що на початку минулого року виробництво фільму в Італії було призупинено через пандемію коронавируса. Пізніше зйомки були поставлені на паузу через пожежу.