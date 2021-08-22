Грохнули целый поезд: появилось видео со съемок "Миссии невыполнимой 7"

Съемки седьмой части фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом идут полным ходом.

В сети появились видео, на которых запечатлен трюк с крушением паровоза с обрыва для новой части фильма "Миссия: невыполнима" (Mission: Impossible 7), в котором главную роль исполняет американский актер Том Круз. Добавим, что знаменитости приписывают роман с британской актрисой Хэйли Этвелл, которая также снимается в 7-й части франшизы.

Как сообщает BBC, съемки падения поезда в карьер проходили в пятницу, 20 августа, в английском графстве Дербишир возле деревни Стоуни Миддлтон. Съемочная команда строила декорации в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что Том Круз сам был свидетелем крушения. Он прилетел на съемочную площадку вертолетом.

Локомотив доставили на место ранее на этой неделе на грузовике и помещен на короткий отрезок специально построенного пути.

Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" режиссера Кристофера МакКуорри с опозданием должна выйти в мае 2022 года. В нем также снялись актеры Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби, а также Ребекка Фергюсон и Генри Черни.

Напомним, что в начале прошлого года производство фильма в Италии было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Позже съемки были поставлены на паузу из-за пожара.