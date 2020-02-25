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В Италии остановили съемки фильма "Миссия невыполнима-7"

В Италии остановили съемки фильма "Миссия невыполнима-7"
12:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Коронавирус, который уже вызвал остановку фактически всей киноиндустрии Китая, начала оказывать влияние и на голливудское кинопроизводство.

Студия Paramount остановила производство фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом из-за вспышки коронавируса в Италии, пишет Deadline. Количество случаев заболевания в стране увеличилось до 219 и стало самым большим за пределами Китая, Японии и Южной Кореи.

Режиссер Кристофер Маккуори должен был заниматься съемками новой "Миссии" в Венеции в течение трех недель, а затем переместиться в другие страны, но местное правительство запретило все публичные собрания.

"Поскольку границы закрываются по всей Европе и из-за беспокойства за их здоровье и безопасность, я слышал, что производство фильма Миссия невыполнима 7 вместе со всей командой, скорее всего, переместится в другое место или в их родные страны, пока ситуация не нормализуется", - пишет корреспондент Энтони Д’алессандро.

Студия Paramount подтвердила, что в ответ на угрозу коронавируса рабочие планы пришлось изменить, а съемочной группе разрешили вернуться домой. В сообщениях таблоидов говорится, что Том Круз скрылся в роскошном отеле после остановки съемок, но журналист Deadline слухи отрицает.

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"Я слышал, что это неправда: трехкратный номинант на "Оскар" даже не приезжал в Италию", - пишет он.

Президент области Венето Лука Дзайя закрыл все школы и музеи и отменил все культурные, спортивные и общественные мероприятия, включая знаменитый Венецианский карнавал. По данным New York Times, 10 городов на севере Италии были закрыты на карантин, чтобы остановить распространения коронавируса.

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Фильмы, Кино, Съемки фильма, Миссия невыполнима 7.
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