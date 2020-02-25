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Персонажи "Друзей" вернутся на экраны полным составом в специальном эпизоде

Персонажи "Друзей" вернутся на экраны полным составом в специальном эпизоде
09:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:"Друзья" все-таки получит продолжение. Причем - с полным оригинальным составом на главных ролях.

The Hollywood Reporter сообщает, что официально подтвердилась информация о съемках специального эпизода "Друзей" для показа на HBO Max. Переговоры с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером велись довольно долгое время, но завершились успешно.

Вдобавок в воссоединении примут участие создатели "Друзей" Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Все они будут и исполнительными продюсерами снимаемого эпизода.

Съемки будут проходить в той же студии Stage 24, где снимались и предыдущие серии. По имеющейся информации, новый эпизод будет не сценарным, а импровизационным — актеры сами будут создавать сюжет по ходу съемки. Специальный эпизод вместе с остальными 236 сериями будет выложен в мае 2020 года на стримминговом сервисе HBO Max. Сервис потратил 425 миллионов долларов на покупку прав на ситком. 

 
 
 
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It’s happening... #FriendsReunion @hbomax

Публикация от Friends (@friends)

Кевин Рейли, директор по контенту HBO Max, сказал:

"Ведьмак 2": Netflix анонсировал имена актерского состава

Я узнал о "Друзьях", когда они находились еще на самых ранних стадиях проекта, а затем имел возможность видеть, как сериал завоевывает популярность у зрителей из поколения в поколение. Это особенное воссоединение может собрать вместе и старых, и новых поклонников.

После того как недавно Мэттью Перри последним из шестерки завел аккаунт в Instagram, все "Друзья" одновременно выложили в социальных сетях информацию о предстоящем специальном эпизоде.

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