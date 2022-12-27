Как изменился Том Круз за многолетнюю карьеру: от первой части "Миссия невыполнима" до сегодня (фото)

В кино секс-символ снимается уже 41 год, за это время он успел примерить десятки ролей и завоевать сердца миллионов поклонников

Когда вспоминают Тома Круза, на ум сразу же приходит "Миссия невыполнимая" — серия фильмов-боевиков, состоящая из шести частей, которые выпускались более 20 лет (с 1996 по 2018 год). Сейчас продолжаются съемки седьмой части. И главную роль играет, конечно же, неизменный Том Круз.

Как за многие годы своей карьеры сменился знаменитый голливудский актер и какие еще ленты с его участием пришлись по душе миллионам зрителей, рассказываем в этом материале. Мы собрали интересные моменты из жизни киноактера.

Том Круз в начале карьеры и сейчас

Биография Тома Круза

Том Круз – американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, сценарист. Сейчас ему – 60 лет. Родился 3 июля 1962 года в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США (по гороскопу – Рак). Имя при рождении – Томас Круз Мейпотер 4-й. Стал третьим ребенком в семье, имеет троих сестер.

Свое детство описывает как "очень тяжелое и напряженное", ведь семья жила в постоянных переездах — из-за частых смен работы отцом. Когда будущей кинозвезде исполнилось 13, родители развелись. Он с сестрами остался с мамой, денег постоянно не хватало. Через некоторое время отца не стало — Томас Круз ІІІ умер от рака, так и не увидев ни одного фильма с участием своего талантливого сына.

Том Круз в молодые годы

В свое время Том Круз добился больших успехов в спорте и имел все шансы стать профессиональным борцом, если бы не травма колена. А в 17 лет юный Томас поступил в семинарию, собираясь стать священником. Впрочем, попал на пробы "Ребята и куклы" и понял, что хочет связать свое будущее с кино. Так и стартовала его профессиональная карьера.

Фильмография Тома Круза

Все начиналось в 80-х годах с маленьких эпизодов и маленьких ролей второго плана. Встретить юного Тома Круза можно в лентах "Бесконечная любовь" (1981) и "Изгнанники" (1983) — первая лента стала его дебютом в кино.

А вот настоящую популярность он получил после фильма "Рискованный бизнес" (тоже 1983 год), в котором сыграл парня, влюбившегося в путану и превративший дом родителей в бордель. Лента собрала в прокате 65 млн долларов, имея бюджет 6,2 млн. О молодом актере тогда заговорили почти все критики.

Кадр из фильма "Рискованный бизнес" с Томом Крузом

В 1986-м он снимался в фильме Скорсезе "Цвет денег". Большинство бильярдных ударов актер исполнял сам, без дублеров. Трудно ему давались совсем другие моменты на съемочной площадке. К примеру, по сценарию нужно было, чтобы главного героя долго обнимала девушка. Том Круз никак не мог сосредоточиться на этой сцене, потому что, как потом выяснилось, очень боится щекотки.

Кадр из фильма "Цвет денег" (1986)

Далее последовал культовый фильм "Человек дождя" (1988), где Том Круз сыграл плохого парня, который собирался отсудить у брата-аутиста половину отцовского наследия. Кинолента тоже имела большой успех и получила ряд престижных наград (в частности, 4 "Оскара" и "Золотой глобус").

Том Круз в роли эгоиста Чарли

Незабываемым для актера стал фильм "Дни грома" (1990), в котором он не только выступил соавтором картины, но и познакомился со своей будущей женой Николь Кидман. Они были парой по сценарию, стали парой и в жизни.

В браке с Николь Кидман актер пробыл дольше всего — целых 10 лет

Еще одной лентой, которая имела большой успех, было "Интервью с вампиром" (1994). За нее Том Круз в следующем году получил награду MTV Movie Awards — в номинации "Самый желанный мужчина", а также "Золотую малину" — за "Худший актерский дуэт" (на пару с Брэдом Питтом).

Круз сыграл одного из главных героев – вампира Лестата де Лионкур

И все же настоящий фурор начался, когда в 1996-м Том Круз снялся в фильме "Миссия невыполнима". Агент Итан Хант – теперь это фактически второе имя актера.

До сих пор, как один из самых высокооплачиваемых актеров современности, Том Круз имеет немало наработок. Он сыграл во многих очень популярных фильмах. Его карьера – мечта многих киноактеров. Однако именно 6 частей "Mission: Impossible" сделали его мегаузнаваемым.

Съемки фильма "Миссия невыполнима" — Том Круз на башне "Бурдж-Халифа", как всегда, выполняет трюки без каскадера

Другие фильмы с Томом Крузом:

"Несколько хороших парней" (1992)

"С широко закрытыми глазами" (1999)

"Особое мнение" (2002)

"Соучастник" (2004)

"Война миров" (2005)

"Операция "Валькирия" (2008)

"Top Gear" (2010)

"Джек Ричер" (2012)

"Обливион" (другое название: "Мир забвения", 2013)

"На грани будущего" (2014)

"Мумия" (2017)

"Барри Сил: Король контрабанды" (2017)

Непревзойденный Том Круз в фильме "Граница будущего"

Кстати, в октябре 2021-го Том Круз шокировал поклонников переменами во внешности. Фанаты привыкли видеть звезду фильма "Миссия невыполнима" со спортивными формами, но тогда последние его кадры заставили задуматься над собственным рационом даже ярых противников здоровой пищи (шутка — ред.).

В тот день актер пришел на бейсбольный матч со своим сыном Конором. Это был один из редких его выходов, поэтому все внимание фотографов было приковано к нему. Камеры зафиксировали полное лицо знаменитости и об этом начали писать фактически все СМИ, однако представители Круза отказались комментировать изменения в его облике.

Фанаты едва узнали актера и заподозрили, что причина таких невероятных изменений в его внешности — злоупотребление уколами красоты

10 интересных фактов о Томе Крузе

Имеет именную звезду на Аллее славы Голливуда. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на Оскара. В детстве страдал из-за маленького роста и кривых зубов, болел дислексией (заболевание, при котором человек неправильно воспринимает порядок написанных букв в тексте). К 14 годам — из-за постоянных переездов — сменил 15 школ, профессионального образования так и не получил. Все трюки в фильмах Том Круз исполняет без каскадеров. Любитель автоспорта, увлекающийся автомобилями для гонки и мотоциклами, имеет лицензию пилота и, как признался в одном из интервью, может поднять в воздух и посадить вертолет. Вегетарианец. Был женат уже трижды. Первой женой была американская актриса Мими Роджерс, с которой он пробыл в браке 3 года. Самый длинный брак у актера был с Николь Кидман – 10 лет. Пара воспитывала двоих приемных детей: мальчика и девочку. После второго развода в течение 6 лет был женат на актрисе Кэти Холмс, родившей от него дочь Сури. Каждая последующая жена Тома Круза была младше предыдущей на 11 лет. В 1990-м его признали самым красивым мужчиной на Земле. Именно из него создали образ Аладина в известном Диснеевском мультфильме.

Том Круз в молодости

Раньше мы рассказывали, как изменились самые известные актеры 90-х. Среди них Сильвестр Сталоне, Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Николас Кейдж и другие.