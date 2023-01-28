Що стало з зірками серіалу "Як я зустрів вашу маму": як виглядають зараз Тед, Робін, Барні та інші (фото)

У серіалі знімалися як уже відомі на той момент актори, так і відносні початківці у світі кінематографа

Культовий серіал "Як я зустрів вашу маму" (англ. How I Met Your Mother) — володар семи премій "Еммі", тому його, як і ситком "Друзі", можна сміливо назвати одним із кращих комедійних картин. Понад 200 серій знімали з 2005 по 2013 рік. За цей час до персонажів встигли "прикипіти" мільйонів глядачів з усього світу.

Минуло чимало років і багатьом цікаво, як зараз виглядають Тед, Робін, Маршал, Лілі, Барні і Трейсі. "Телеграф" розповість, що стало з акторами, як складається їхнє життя після цього проєкту і чим займаються актори.

Про що серіал "Як я зустрів вашу маму"

Сюжет побудовано у формі розповіді головного героя — Теда Мосбі, який у 2030 році переповідає своїм дітям події власного життя та життя своїх друзів у Нью-Йорку в період 2000-х і раніше.

Ті самі діти Теда і Трейсі, які у 2030-му слухають батькові історії

Тед — безнадійний романтик, який намагається знайти дівчину своєї мрії, однак ці пошуки часом обертаються дуже незвичними ситуаціями. Шукати вихід й паралельно — ту саму дівчину — архітектору допомагають четверо його найкращих друзів: Лілі (вихователька у дитсадку, художниця), Маршал (успішний юрист), Робін (репортер, телеведуча) і Барні (бабій і затятий холостяк, найбагатший хлопець з усієї п’ятірки, чим він займається — одному Богу відомо).

Тед Мосбі — актор Джош Реднор

Тед у серіалі та зараз

Американський актор, режисер і сценарист Джош Реднор виконав роль того самого Теда, головного протагоніста серіалу, який протягом 9 років розповідав дітям про злети й падіння свого життя. Цей його проєкт вважається найуспішнішим у кар’єрі Джоша.

Проте, завершивши зйомки у серіалі "Як я зустрів вашу маму", Реднор не зник із великих екранів. Його можна зустріти в шоу "Вулиця милосердя" і "Школа драми". У 2010 році Реднор здійснив свій режисерський дебют із фільмом "Щасливі разом" (американська комедійна драма), у якому він виступив і в ролі сценариста, і як "зірка". Його другий фільм — "Гуманітарні науки" вийшов через два роки. Зірка навіть з’являється у мультсеріалі "Гріфіни", де його показали як того самого Теда Мосбі.

Актору зараз 48 років, він проживає у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США). Деякий час зустрічався з акторкою Ліндсі Прайс, з якою познайомився на зйомках "Як я зустрів вашу маму", однак пара розійшлася після спроби пожити разом. На сьогодні — неодружений, дітей не має. У вільний від роботи час Реднор співає в інді-фолк дуеті "Реднор і Лі" — цю групу він заснував спільно із Беном Лі.

Робін Щербатські — акторка Кобі Смолдерс

Робін у серіалі і тепер

Цей персонаж завжди був причиною нескінченних суперечок між фанатами серіалу: хтось бачити її тільки разом із Барні, а хтось був переконаний, що саме вона — ідеальна пара для Теда. Саме зі знайомства компанії з колишньою канадською поп-зіркою Робін Щербатскі й починається розповідь у "Як я зустрів вашу маму".

Робін і Тед - багато глядачів були певні, що вона і є тією самою "мамою"

У житті, на відміну від свого персонажа, Кобі Смолдерс досить швидко побудувала успішну кар'єру — у 2012-му вона з'явилася у марвелівських "Месниках" і з того часу вже не покидала супергеройську франшизу. Її можна зустріти у фільмах: "Месники" (2012), "Татусь з доставкою" (2013), "Перший месник: Друга вйна" (2014), "Месники: Ера Альтрона" (2015), "Джек Річер: Не Відступай" (2016), "Месники: Війна нескінченності" (2016), "Месники: Завершення" (2019) та "Людина-павук: Далеко від дому" (2019), а такожу серіалі "Агенти Щ.И.Т." (2013-2014).

Зараз канадській актрисі 40 років. Вона також займається моделінгом — у грудні 2010 року Смолдерс з'явилась на обкладинці журналу "Maxim".

З 2012 року одружена з коміком Тареном Кіллемом, відомим за шоу "Суботнім вечором у прямому ефірі". Пара має двох дітей (обоє — дівчатка). Як і її героїня — Робін Щербацьки, Кобі полюбляє хокей.

Маршалл Еріксен — актор Джейсон Сіґел

Маршал у серіалі та зараз

Цей персонаж вважається голосом розуму, який допомагав іншим персонажам ухвалити важливе рішення у складній ситуації. По сюжету Маршалл ріс із двома братами, з якими влаштовував бої без правил. Втім, хоч і наділений великою фізичною силою, конфлікти він завжди намагається вирішувати мирним шляхом.

У кіно актор Джейсон Сіґел почав зніматися ще підлітком — багато хто пам'ятає його за культовим шоу "Хулігани і ботани". У період роботи над "Як я зустрів вашу маму" він активно знімався і в інших проєктах, як-от "Трошки одружені", "Маппети" і "Втеча з Вегаса". Також його можна зустріті у фільмі "Училка" (2011). У 2015 році Сігел зіграв головну роль у драматичному фільмі "Кінець туру", за яку був номінований на премію "Незалежний дух".

Також він відомий завдяки картинам "Люблю тебе, чувак", "В прольоті", "Трішки вагітна" і "Мандри Гуллівера", адже не тільки знімається як актор, а виступає ще й композитором, сценаристом і продюсером. Більш того, у вільний час 43-річний Джейсон займається музикою і пише книги. У 2014 році у співавторстві з Кірстен Міллер була випущена фентезійна трилогія "Кошмари". У 2017-му Сігел також написав роман про віртуальну реальність під назвою "Інший світ".

У 2000 році актора було номіновано на нагороду Молодого Артиста за роботу в серіалі "Наркомани і виродки"; у 2008—2009 роках його номінували на нагороду Підліткового вибору за роботу у фільмах "В прольоті" і "Люблю тебе, чувак", а в 2009-му — ще й на нагороду MTV Movie Awards (номінація "Найкращий пікантний момент" за роботу у фільмі "В прольоті").

Під час зйомок у "Як я зустрів вашу маму" Сігел зустрічався з акторкою Мішель Вільямс, однак у 2013 році пара розійшлася. До весни 2021 року в актора були стосунки з фотографкою Алексіс Мікстер. Наразі про особисте життя зірки відомо зовсім небагато.

До речі, зріст актора — 193 см. За знаком Зодіаку він Козоріг.

Лілі Олдрін — акторка Елісон Ганніган

Лілі у серіалі і зараз

У серіалі Елісон виконала роль владної дружини Маршалла на ім'я Лілі. Попри те, що вона стала відомою ще задовго до цього проєкту (зокрема в ролі Віллоу з серіалу "Баффі — винищувачка вампірів" та Мішель Флаерті у трьох фільмах "Американський пиріг"), образ Лілі також став одним із найяскравіших у фільмографії актриси.

Після закриття шоу Ганніган, звісно, без роботи не сиділа, але й у великих проєктах уже не знімалася. Її можна зустріти у хорорі "Ти, мабуть, убивця" і діснеївському ребуті "Кім п'ять з плюсом".

Лілі і Маршал

Зараз акторці 48 років. Вона одружена зі своїм колегою по "Баффі — винищувачка вампірів" Алексісом Денісофом (з 2003-го). Після одруження вони купили будинок у Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

24 березня 2009 року, в день свого 35-річчя, Елісон народила дитину удома. Другий малюк у родині з’явився у травні 2012 року. Обоє дітей — дівчатка.

Барні Стінсон — актор Ніл Патрік Гарріс

Барні у серіалі та зараз

Один із найяскравіших персонажів у серіалі. Барні надає величезне значення зовнішньому вигляду і завжди носить костюм. Його коронним висловом є фраза: "Леген… зачекай, зачекай… дарно!". Барні — затятий холостяк і невиправний ловелас. Веде підрахунок своїх "перемог" і вносить у спеціальний список кожен свій зв’язок із новою дівчиною.

Як і його персонаж, Ніл Патрік Гарріс був і залишається справжньою легендою. Роль зарозумілого плейбоя-нарциса ніяк не завадила його майбутній акторській кар’єрі. Можливо, це пов’язано із тим, що на знімальний майданчик "Як я зустрів вашу маму" він потрапив уже з чималим досвідом за плечима. Щоправда, ролі у нього до того були невеликі, але чим популярнішим ставав ситком, тим частіше Ніла запрошували на інші кінопроєкти. З часом актор почав навіть озвучувати мультфільми.

Протягом останніх років актор активно з'являвся у фільмах і серіалах, серед яких "Американська історія жахів", "Зникла" Девіда Фінчера, "Матриця: Воскресіння", "Це гріх" та інші. Втім, найгучніший його проєкт останніх років — серіал "Лемоні Снікет: 33 нещастя", де він виконує головну роль.

На сьогодні актору 49 років. Він — відкритий гей. Про це Гарріс заявив ще у листопаді 2006-го: "Я радий розвіяти будь-які чутки чи непорозуміння і я дуже гордий тим, що можу заявити: я цілком задоволений способом життя гея і відчуваю величезне задоволення від того, що мені випало працювати з чудовими людьми над спільною справою, яку я люблю". Його партнер — актор та продюсер, а також професійний шеф-кухар Девід Бартка, який, зокрема, зіграв епізодичну роль у серіалі "Як я зустрів вашу маму".

Влітку 2010 року пара оголосила, що очікує на появу двійнят від сурогатної матері, а вже у жовтні того ж року двійнята, дівчинка та хлопчик, з'явилися на світ (їх назвали Гапер та Гідеон). 6 вересня 2014 року Ніл та Девід Бартка побрались в Італії.

Гарріс — фанат магії та фокусів, він також ілюзіоніст, як і його персонаж в серіалі. Отримав премію "Тоні" за найкращу чоловічу роль у мюзиклі (2014), премію "Драма Деск" найкращому актору в мюзиклі, а ще — премію "Ліги Драми". Він має власну зірку на голлівудській Алеї слави.

Трейсі МакКоннелл — акторка Крістін Міліоті

Трейсі у серіалі й тепер

По сюжету Трейсі — майбутня дружина Теда Мосбі та мати його дітей. На її появу глядачі очікували майже 10 років, тож розкрити її на всі сто у серіалі так і не вдалося. Якщо з іншими п’ятьма героями шанувальники зустрічалися у кожній серії протягом 9 сезонів, то для Трейсі екранного часу виділили в рази менше. Більш того, за сценарієм вона померла у 2024-му році, що взагалі збурило фанатів і змусило творців серіалу випустити альтернативний фінальний епізод, в якому вирізали низку моментів і зробили так, що "мама" залишається живою, Барні та Робін не розлучаються, а історія закінчується зустріччю Теда і "мами".

Попри все це, на акторській кар'єрі Крістін Міліоті це ніяк не позначилося. Після закриття проєкту вона продовжила зніматися у серіалах, серед яких "Проект Мінді", "Гарна дружина", "Нічого не відбувається", "Чорне дзеркало", "Фарго" та "Зависнути у Палм-Спрінгс". До речі, у 2013 році Міліоті зіграла невелику роль у фільмі Мартіна Скорсезе — "Вовк з Уолл-стріт".

Зараз акторці 37 років. Про її особисте життя мало що відомо — у стосунках вона офіційно не перебуває.

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