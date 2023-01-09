Як змінилася Жаді з серіалу "Клон": фото акторки тоді і зараз

Зараз акторці, яка зіграла головну роль, 46 років і вона продовжує зніматися у серіалах

Серіал "Клон" був надзвичайно популярним 20 років тому. Бразильську мелодраму із захватом дивилися у 90 країнах світу, адже історія мусульманської дівчини Жаді та закоханого у неї хлопця Лукаса просто не могла не зачепити за живе. І причиною цього було не тільки те, що це — перша картина за всю історію бразильського кіно, де докладно показали сімейний уклад мусульманської родини, порушили тему клонування людини і наркотичної залежності, а ще й завдяки вдало підібраним акторам.

Найперша, хто спадає на думку, при згадці цього серіалу — Жаді (Джаді). Головну героїню у 2001-му зіграла бразильська акторка театру і кіно Джованна Антонеллі. Зараз їй 45 і ми покажемо, як виглядає зірка тепер.

Біографія Джованни Антонеллі

Вона не тільки акторка, а й телеведуча, продюсер і фотомодель. Народилася 18 березня 1976 року у Ріо-де-Жанейро в сім'ї відомого оперного співака Гілтона Прадо та професійної балерини італійського походження Суелі Антонеллі.

Її кар’єра почалася в 11 років — зі шкільного, а пізніше аматорського театру. У 14 відбувся її дебют на телебаченні у ролі співведучої шоу "Clube da Criança", а в кіно акторка дебютувала у свої 16 (мелодрама "Вирішувати вам", 1992).

Жада (2001) та Джованна Антонеллі - 2022 рік

Фільмографія

Справжнього успіху акторка досягла після виходу серіалу "Тропіканка" (1994). Однак найбільш значущою для неї усе ж стала роль Жаді у "Клоні" (2001), до якої Джованна дуже прискіпливо готувалася — починаючи від вивчення Корану та уроків арабської, і закінчуючи уроками східних танців та постійними відвідуваннями солярію. Також відомо, що заради ідеального животика актриса близько місяця голодувала.

Акторка дуже запам'яталася глядачам своїми запальними танцями

Щороку актриса з'являється у 2-3 нових картинах. Шанувальники відзначають, що вона вміє здивувати, зацікавити і приковувати до себе увагу.

Серед інших відомих робіт бразильської акторки, зокрема "Літо нашої таємниці" (1999) — саме цей рік став для Джованни Антонеллі дебютом у великому кіно. Тоді ж вона знялася у комедійному фільмі "Босса Нова". Одними із її останніх проєктів стали серіали "Правило гри", "Сонце, що сходить" та "Заборонене місто".

Серед інших доробків актриси:

"Дім семи жінок" (2003)

фільм "Синдбад: Легенда семи морів" (2003)

"Колір гріха" (2004)

"Сім гріхів" (2007)

фільм "Допоміжний рахунок" (2007)

"Три сестри" (2008)

"Бразилійки" (2011)

"Правило гри" (2015)

"Друге сонце" (2018)

"Дочки Єви" (2021)

Особисте життя

Після завершення "Клона" Джованна закрутила роман із партнером по серіалу Мурілу Бенісіо (Лукас/Дійогу/Лео). У закоханих народився син П'єтро, якого вони після розставання ділили в суді. Зараз Антонеллі живе з режисером Леонардо Ногейра, батьком двох її дочок — Антонії та Софії.

В її Інстаграмі дуже багато постів і немало відвертих фото. Там можна знайти чимало її знімків без макіяжу і ще більше фото в бікіні.

Фігура бразильської актриси зараз така ж ідеальна, як і понад 20 років тому.

Окрім зйомок у серіалах та рекламі зараз Антонеллі займається бізнесом. У неї є власний бренд парфумів і сумок.

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