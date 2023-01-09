Як змінилася Жаді з серіалу "Клон": фото акторки тоді і зараз
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Зараз акторці, яка зіграла головну роль, 46 років і вона продовжує зніматися у серіалах
Серіал "Клон" був надзвичайно популярним 20 років тому. Бразильську мелодраму із захватом дивилися у 90 країнах світу, адже історія мусульманської дівчини Жаді та закоханого у неї хлопця Лукаса просто не могла не зачепити за живе. І причиною цього було не тільки те, що це — перша картина за всю історію бразильського кіно, де докладно показали сімейний уклад мусульманської родини, порушили тему клонування людини і наркотичної залежності, а ще й завдяки вдало підібраним акторам.
Найперша, хто спадає на думку, при згадці цього серіалу — Жаді (Джаді). Головну героїню у 2001-му зіграла бразильська акторка театру і кіно Джованна Антонеллі. Зараз їй 45 і ми покажемо, як виглядає зірка тепер.
Біографія Джованни Антонеллі
Вона не тільки акторка, а й телеведуча, продюсер і фотомодель. Народилася 18 березня 1976 року у Ріо-де-Жанейро в сім'ї відомого оперного співака Гілтона Прадо та професійної балерини італійського походження Суелі Антонеллі.
Її кар’єра почалася в 11 років — зі шкільного, а пізніше аматорського театру. У 14 відбувся її дебют на телебаченні у ролі співведучої шоу "Clube da Criança", а в кіно акторка дебютувала у свої 16 (мелодрама "Вирішувати вам", 1992).
Фільмографія
Справжнього успіху акторка досягла після виходу серіалу "Тропіканка" (1994). Однак найбільш значущою для неї усе ж стала роль Жаді у "Клоні" (2001), до якої Джованна дуже прискіпливо готувалася — починаючи від вивчення Корану та уроків арабської, і закінчуючи уроками східних танців та постійними відвідуваннями солярію. Також відомо, що заради ідеального животика актриса близько місяця голодувала.
Щороку актриса з'являється у 2-3 нових картинах. Шанувальники відзначають, що вона вміє здивувати, зацікавити і приковувати до себе увагу.
Серед інших відомих робіт бразильської акторки, зокрема "Літо нашої таємниці" (1999) — саме цей рік став для Джованни Антонеллі дебютом у великому кіно. Тоді ж вона знялася у комедійному фільмі "Босса Нова". Одними із її останніх проєктів стали серіали "Правило гри", "Сонце, що сходить" та "Заборонене місто".
Серед інших доробків актриси:
- "Дім семи жінок" (2003)
- фільм "Синдбад: Легенда семи морів" (2003)
- "Колір гріха" (2004)
- "Сім гріхів" (2007)
- фільм "Допоміжний рахунок" (2007)
- "Три сестри" (2008)
- "Бразилійки" (2011)
- "Правило гри" (2015)
- "Друге сонце" (2018)
- "Дочки Єви" (2021)
Особисте життя
Після завершення "Клона" Джованна закрутила роман із партнером по серіалу Мурілу Бенісіо (Лукас/Дійогу/Лео). У закоханих народився син П'єтро, якого вони після розставання ділили в суді. Зараз Антонеллі живе з режисером Леонардо Ногейра, батьком двох її дочок — Антонії та Софії.
В її Інстаграмі дуже багато постів і немало відвертих фото. Там можна знайти чимало її знімків без макіяжу і ще більше фото в бікіні.
Фігура бразильської актриси зараз така ж ідеальна, як і понад 20 років тому.
Окрім зйомок у серіалах та рекламі зараз Антонеллі займається бізнесом. У неї є власний бренд парфумів і сумок.
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