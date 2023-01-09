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Як змінилася Жаді з серіалу "Клон": фото акторки тоді і зараз

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Акторка підкорила серця мільйонів глядачів з усього світу Новина оновлена 09 січня 2023, 19:31
Акторка підкорила серця мільйонів глядачів з усього світу. Фото kp.ru

Зараз акторці, яка зіграла головну роль, 46 років і вона продовжує зніматися у серіалах

Серіал "Клон" був надзвичайно популярним 20 років тому. Бразильську мелодраму із захватом дивилися у 90 країнах світу, адже історія мусульманської дівчини Жаді та закоханого у неї хлопця Лукаса просто не могла не зачепити за живе. І причиною цього було не тільки те, що це — перша картина за всю історію бразильського кіно, де докладно показали сімейний уклад мусульманської родини, порушили тему клонування людини і наркотичної залежності, а ще й завдяки вдало підібраним акторам.

Найперша, хто спадає на думку, при згадці цього серіалу — Жаді (Джаді). Головну героїню у 2001-му зіграла бразильська акторка театру і кіно Джованна Антонеллі. Зараз їй 45 і ми покажемо, як виглядає зірка тепер.

Джованна Антонеллі - як змінилася актриса

Біографія Джованни Антонеллі

Вона не тільки акторка, а й телеведуча, продюсер і фотомодель. Народилася 18 березня 1976 року у Ріо-де-Жанейро в сім'ї відомого оперного співака Гілтона Прадо та професійної балерини італійського походження Суелі Антонеллі.

Її кар’єра почалася в 11 років — зі шкільного, а пізніше аматорського театру. У 14 відбувся її дебют на телебаченні у ролі співведучої шоу "Clube da Criança", а в кіно акторка дебютувала у свої 16 (мелодрама "Вирішувати вам", 1992).

Джованна Антонеллі - Жаді у серіалі "Клон" (2001 рік) і фото 2022 року
Жада (2001) та Джованна Антонеллі - 2022 рік

Фільмографія

Справжнього успіху акторка досягла після виходу серіалу "Тропіканка" (1994). Однак найбільш значущою для неї усе ж стала роль Жаді у "Клоні" (2001), до якої Джованна дуже прискіпливо готувалася — починаючи від вивчення Корану та уроків арабської, і закінчуючи уроками східних танців та постійними відвідуваннями солярію. Також відомо, що заради ідеального животика актриса близько місяця голодувала.

Жада серіал "Клон" - східні танці
Акторка дуже запам'яталася глядачам своїми запальними танцями

Щороку актриса з'являється у 2-3 нових картинах. Шанувальники відзначають, що вона вміє здивувати, зацікавити і приковувати до себе увагу.

Джованна Антонеллі
Джованна Антонеллі

Серед інших відомих робіт бразильської акторки, зокрема "Літо нашої таємниці" (1999) — саме цей рік став для Джованни Антонеллі дебютом у великому кіно. Тоді ж вона знялася у комедійному фільмі "Босса Нова". Одними із її останніх проєктів стали серіали "Правило гри", "Сонце, що сходить" та "Заборонене місто".

Серед інших доробків актриси:

  • "Дім семи жінок" (2003)
  • фільм "Синдбад: Легенда семи морів" (2003)
  • "Колір гріха" (2004)
  • "Сім гріхів" (2007)
  • фільм "Допоміжний рахунок" (2007)
  • "Три сестри" (2008)
  • "Бразилійки" (2011)
  • "Правило гри" (2015)
  • "Друге сонце" (2018)
  • "Дочки Єви" (2021)
Джованна Антонеллі

Особисте життя

Після завершення "Клона" Джованна закрутила роман із партнером по серіалу Мурілу Бенісіо (Лукас/Дійогу/Лео). У закоханих народився син П'єтро, якого вони після розставання ділили в суді. Зараз Антонеллі живе з режисером Леонардо Ногейра, батьком двох її дочок — Антонії та Софії.

Джованна Антонеллі у бікіні

В її Інстаграмі дуже багато постів і немало відвертих фото. Там можна знайти чимало її знімків без макіяжу і ще більше фото в бікіні.

Фігура бразильської актриси зараз така ж ідеальна, як і понад 20 років тому.

Джованна Антонеллі - 2022 рік

Окрім зйомок у серіалах та рекламі зараз Антонеллі займається бізнесом. У неї є власний бренд парфумів і сумок.

Джованна Антонеллі

Раніше ми розповідали, як змінилися інші відомі актори. Наприклад, як зараз виглядає Том Круз, як за останні роки змінився "міцний горішок" Брюс Вілліс, у якого діагностували невиліковну хворобу, та який вигляд мала Кейт Вінслет до знаменитої ролі Роуз у "Титаніку".

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