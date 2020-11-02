Зірка серіалу "Клон" вперше стала мамою: перші фото малюка

1 листопада 2020 року бразильська актриса Стефані Бріту вперше стала мамою. Дочка Латіффи і Мохамеда з відомого серіалу «Клон» народила сина.
Щасливої новиною і першими знімками малюка актриса поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.
«1.11.2020 Найщасливіший день в нашому житті», - написала Стефані, супроводивши пост фото ручки і ніжок немовляти.
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Малюка назвали подвійним ім'ям Антоніо Енріко - на честь дідуся чоловіка актриси Ігор Рачковський і батька Стефані.
Свою вагітність актриса не приховувала і з задоволенням ділилася зі своїми підписниками в Інстаграмі знімками з різних «вагітних» фотосесій.
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Раніше, «Телеграф» писав, що «Танцюючий мільйонер» вперше став батьком у 52 роки і показав миле фото з пологового будинку.