«Танцюючий мільйонер» вперше став батьком у 52 роки і показав миле фото з пологового будинку

52-річний італійський бізнесмен Джанлука Ваккі і його дівчина, 27-річна модель Шерон Фонсека стали батьками.

Про це "танцюючий мільйонер" повідомив в своєму Instagram.

"Вона з нами. Ми з Шерон раді повідомити, що сьогодні вранці у нас народилася дочка Блу Джерусалема Ваккі. Слава богу, вона здорова, просто ми її вже любимо більше життя", - написав Джанлука під зворушливим фото.

Підростати дитина буде в шикарному маєтку Ваккі в Болоньї, де на 15 гектарах розташовано кілька будинків, басейнів, тенісний корт, футбольний майданчик, спортивний зал і спа.