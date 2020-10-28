«Танцюючий мільйонер» вперше став батьком у 52 роки і показав миле фото з пологового будинку

52-річний італійський бізнесмен Джанлука Ваккі і його дівчина, 27-річна модель Шерон Фонсека стали батьками.
Про це "танцюючий мільйонер" повідомив в своєму Instagram.
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She is with us... Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu Jerusalema Vacchi, was born. Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives. Gianluca & Sharon Ya esta con nosotros... Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios esta sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon @sharfonseca #gvlifestyle
"Вона з нами. Ми з Шерон раді повідомити, що сьогодні вранці у нас народилася дочка Блу Джерусалема Ваккі. Слава богу, вона здорова, просто ми її вже любимо більше життя", - написав Джанлука під зворушливим фото.
Підростати дитина буде в шикарному маєтку Ваккі в Болоньї, де на 15 гектарах розташовано кілька будинків, басейнів, тенісний корт, футбольний майданчик, спортивний зал і спа.