Регіна Тодоренко показала підрісшого сина від Влада Топалова

Телеведуча поділилася милими знімками та відео з малюком.

Регіна та Влад активно насолоджуються батьківськими буднями. Незважаючи на щільні графіки, вони не втрачають можливості побути з сином Михайлом. На своїй сторінці в Інстаграм Регіна активно ділиться з підписниками знімками і роликами з маленьким Мішею, або як називають його батьки - Майкл.

У своєму блозі теледіва показала, як вони відпочивали в лісі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Окт 2020 в 2:26 PDT

На кумедних роликах, опублікованих в Stories, малюк бігає та шарудить листям у дворі і грає з мамою.

Регіна для прогулянок з синочком обрала великий рожевий светр, світлі спортивні штани і білі кросівки. Мишу одягли в яскраву синьо-зелену курточку, брючки і синю шапочку.

У коментарях прихильники Тодоренко засипали її компліментами та побажаннями - "Красуньки", "Які ви кльові", "Душевна фото", "Зайчика", "Нехай тебе, твою родину завжди оточує любов і щастя!", "Краса".