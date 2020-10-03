Регіна Тодоренко показала підрісшого сина від Влада Топалова

Регіна та Влад активно насолоджуються батьківськими буднями. Незважаючи на щільні графіки, вони не втрачають можливості побути з сином Михайлом. На своїй сторінці в Інстаграм Регіна активно ділиться з підписниками знімками і роликами з маленьким Мішею, або як називають його батьки - Майкл.
У своєму блозі теледіва показала, як вони відпочивали в лісі.
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На кумедних роликах, опублікованих в Stories, малюк бігає та шарудить листям у дворі і грає з мамою.
Регіна для прогулянок з синочком обрала великий рожевий светр, світлі спортивні штани і білі кросівки. Мишу одягли в яскраву синьо-зелену курточку, брючки і синю шапочку.
У коментарях прихильники Тодоренко засипали її компліментами та побажаннями - "Красуньки", "Які ви кльові", "Душевна фото", "Зайчика", "Нехай тебе, твою родину завжди оточує любов і щастя!", "Краса".