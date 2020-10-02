Принцеса в 52 роки: позашлюбна дочка короля Бельгії відстояла свій титул в суді

Позашлюбна дочка колишнього бельгійського короля Альберта II художниця Дельфіна Боель виграла суд і домоглася отримання титулу принцеси Бельгії.

Згідно з рішенням суду Дельфіна Боель отримає ті ж права і титули, що є у законних дітей її батька.

Варто відзначити, що вона більше 19 років боролася за проведення ДНК-тесту, щоб довести свою спорідненість з королем Альбертом. Він визнав Дельфіну своєю дочкою лише в січні 2020 року, після загрози штрафу в 5000 євро.

У свою чергу, Дельфіна вперше розповіла, що король Альберт її біологічний батько під час інтерв'ю в 2005 році. Мати художниці, баронеса Сибілла де Селіс Лоншам стверджує, що у неї був 18-річний роман з Альбертом, перш ніж він став королем.

Поки Альберт був королем у Дельфіни не було можливості "боротися" з ним за визнання їхнього родинного зв'язку. Але, в 2013 році, після того, як Альберт вирішив відректися від престолу і втратив імунітет від судового переслідування, Дельфіна відкрила судовий розгляд.

Адвокат художниці повідомив журналістам, що вона "задоволена" рішенням суду. "Судова перемога ніколи не замінить батьківської любові, але вона дає почуття справедливості", - розповів він.