Плюс 10 кг: запроданка MARUV показала, як виглядає після пологів (фото)

Відомо, що співачка народила первістка ще декілька місяців тому

Співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, потроху повертається до публічного життя після вагітності та пологів. Свого первістка 31-річна знаменитість народила кілька місяців тому, а в соцмережах почалася з’являтися буквально наприкінці осені.

Напередодні вона вперше показала, як виглядає після пологів. Відео російська запроданка виклала у своєму Інстаграмі, доступ до якого українцям наразі заблокований. "Телеграф" зробив декілька скриншотів для своїх читачів.

Доступ до instagram-сторінки MARUV для українців закритий - самою ж співачкою

Співачка зізналася, що набрала 10 кг і поки не може повернути собі колишню форму. Зате її дуже тішить, що на вигляд — усі зайві кілограми начебто пішли у сідниці: "Це моя післяпологова форма. У мене +10 кг. Але хороша новина в тому, що, схоже, всі мої зайві кілограми знаходяться у мене в сідницях", — розповідає Анна своїм фанатам.

+10 кг, зізналася співачка

Нагадаємо, що в 2019-му MARUV оскандалилася під час відбору на Євробачення. У лютому вона вийшла до фіналу національного добору, у якому здобула перемогу і мала представляти Україну на пісенному конкурсі. Однак відмовилася підписувати договір із НСТУ через свої проросійські погляди. Повномасштабне вторгнення рф в Україну вона не коментує, зате протягом 2019 року активно гастролювала по рф, а під час концерту в Санкт-Петербурзі 7 квітня взагалі публічно зізналася в любові до росії.

І все ж, попри цю саму "любов", народжувати співачка вирішила чомусь в Україні. У червні її помітили в одній зі столичних клінік — в інвалідному візку, разом із чоловіком — Олександром Корсуном.

Попри все, народжувати Корсун вирішила у Києві, а не в москві

Раніше ми писали, що з'явившись у соцмережах після довгої мовчанки, MARUV вкотре розізлила українців. У листопаді дівчина виклала фрагмент нової англомовної пісні, яку присвятила своїй дитині і яку відразу захейтили користувачі.