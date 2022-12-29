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Плюс 10 кг: запроданка MARUV показала, як виглядає після пологів (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
MARUV виклала відео, щоб показати як зараз виглядає Новина оновлена 29 грудня 2022, 14:33
MARUV виклала відео, щоб показати як зараз виглядає. Фото instagram.com/maruvofficial

Відомо, що співачка народила первістка ще декілька місяців тому

Співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, потроху повертається до публічного життя після вагітності та пологів. Свого первістка 31-річна знаменитість народила кілька місяців тому, а в соцмережах почалася з’являтися буквально наприкінці осені.

Напередодні вона вперше показала, як виглядає після пологів. Відео російська запроданка виклала у своєму Інстаграмі, доступ до якого українцям наразі заблокований. "Телеграф" зробив декілька скриншотів для своїх читачів.

MARUV показала, який вигляд має після пологів
Доступ до instagram-сторінки MARUV для українців закритий - самою ж співачкою

Співачка зізналася, що набрала 10 кг і поки не може повернути собі колишню форму. Зате її дуже тішить, що на вигляд — усі зайві кілограми начебто пішли у сідниці: "Це моя післяпологова форма. У мене +10 кг. Але хороша новина в тому, що, схоже, всі мої зайві кілограми знаходяться у мене в сідницях", — розповідає Анна своїм фанатам.

MARUV після пологів погладшала на 10 кг
+10 кг, зізналася співачка

Нагадаємо, що в 2019-му MARUV оскандалилася під час відбору на Євробачення. У лютому вона вийшла до фіналу національного добору, у якому здобула перемогу і мала представляти Україну на пісенному конкурсі. Однак відмовилася підписувати договір із НСТУ через свої проросійські погляди. Повномасштабне вторгнення рф в Україну вона не коментує, зате протягом 2019 року активно гастролювала по рф, а під час концерту в Санкт-Петербурзі 7 квітня взагалі публічно зізналася в любові до росії.

І все ж, попри цю саму "любов", народжувати співачка вирішила чомусь в Україні. У червні її помітили в одній зі столичних клінік — в інвалідному візку, разом із чоловіком — Олександром Корсуном.

Анна Корсун - MARUV - вирішила народжувати в Україні
Попри все, народжувати Корсун вирішила у Києві, а не в москві

Раніше ми писали, що з'явившись у соцмережах після довгої мовчанки, MARUV вкотре розізлила українців. У листопаді дівчина виклала фрагмент нової англомовної пісні, яку присвятила своїй дитині і яку відразу захейтили користувачі.

Теги:
#Зрадниця #MARUV #Анна Корсун #Співачка