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Епатажна співачка Maruv вагітна: з’явилися перші фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анна Корсун чекає на свого первістка Новина оновлена 15 лютого 2022, 09:48
Анна Корсун чекає на свого первістка

Шанувальники жартують, що "дитина народиться відразу в латексі".

Зірковий бебі-бум продовжується. Поки мережа активно обговорювала новину про першу вагітність американської співачки Ріанни, батьком дитини якої є популярний репер A$AP Rocky, відома епатажна співачка Maruv (Анна Корсун) також повідомила, що чекає на малюка.

Радісною новиною про майбутнє поповнення співачка поділилася в день свого народження, 15 лютого, на своїй сторінці в Інстаграм, прикріпивши до публікації кілька знімків із досить великим округлим животом.

"Та дам! У мене сьогодні днюха і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! " — написала артистка у підписі до знімків.

На фото Анна постала у своєму улюбленому образі — у чорній латексній сукні та високих латексних ботфортах. Вагітність вагітністю, але стиль та епатаж ніхто не скасовував.

У коментарях під постом зіркові друзі артистки, наприклад популярний російський блогер Роман Каграманов та українська співачка TAYANNA, та її шанувальники активно вітають Анну та її чоловіка з майбутнім поповненням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на появи малюка чекають і ексведучі програми "Орел і решка", артисти Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв.

Теги:
#Вагітність #Співачка #MARUV #Анна Корсун #Співачка MARUV
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