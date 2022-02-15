Епатажна співачка Maruv вагітна: з’явилися перші фото

Шанувальники жартують, що "дитина народиться відразу в латексі".

Зірковий бебі-бум продовжується. Поки мережа активно обговорювала новину про першу вагітність американської співачки Ріанни, батьком дитини якої є популярний репер A$AP Rocky, відома епатажна співачка Maruv (Анна Корсун) також повідомила, що чекає на малюка.

Радісною новиною про майбутнє поповнення співачка поділилася в день свого народження, 15 лютого, на своїй сторінці в Інстаграм, прикріпивши до публікації кілька знімків із досить великим округлим животом.

"Та дам! У мене сьогодні днюха і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! " — написала артистка у підписі до знімків.

На фото Анна постала у своєму улюбленому образі — у чорній латексній сукні та високих латексних ботфортах. Вагітність вагітністю, але стиль та епатаж ніхто не скасовував.

У коментарях під постом зіркові друзі артистки, наприклад популярний російський блогер Роман Каграманов та українська співачка TAYANNA, та її шанувальники активно вітають Анну та її чоловіка з майбутнім поповненням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на появи малюка чекають і ексведучі програми "Орел і решка", артисти Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв.