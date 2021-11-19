Ведучі "Орла і решки" Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв чекають на дитину

Пара показала в соцмережах животик дівчини, який вже помітно округлився

Екс-ведучі програми про подорожі "Орел і решка", музичні виконавці Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв повідомили, що чекають на дитину. Пара розписалася у Москві 1 лютого 2021 року.

Аліна Астровська опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вони з Антоном Лаврентьєвим гуляють берегом океану на Мальдівах. На відео чітко видно животик дівчини, що округлився, а молодик радісно і зворушливо торкається до нього.

"При надії", – підписала нову посаду у себе в Instagram дівчина.

Антон Лаврентьєв одночасно дружиною виклав пост на своїй сторінці у соцмережі. Він зазначив, що ця довгоочікувана подія і просить дівчину не переживати, адже тепер їх троє.

Зазначимо, Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв познайомилися на зйомках програми "Орел і решка" у 2018 році. Довгий час вони приховували свій роман і вперше з’явилися на публіці влітку 2019 року, на весіллі ще однієї ведучої цього телепроекту Регіни Тодоренко та співака Влада Топалова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як під час одного із випусків реаліті-шоу "Холостячка" головна героїня програми Злата Огневич з’ясувала шокуючу правду про одного з учасників. Виявляється, претендент на руку та серце дівчини Олег Плахотнюк кілька років тому розлучився з дівчиною, яка на той момент чекала на дитину від нього.