Ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут ребенка

Пара показала в соцсетях округлившийся животик девушки

Экс-ведущие программы о путешествиях "Орел и решка", музыкальные исполнители Алина Астровская и Антон Лаврентьев сообщили, что ждут ребенка. Пара расписалась в Москве 1 февраля 2021 года.

Алина Астровская опубликовала в своем Instagram видео, на котором они с Антоном Лаврентьевым гуляют на берегу океана на Мальдивах. На видео отчетливо видно округлившийся животик девушки, а молодой человек радостно и трогательно прикасается к нему.

"При надії", – подписала новый пост у себя в Instagram девушка.

Антон Лаврентьев одновременно супругой выложил пост на своей странице в соцсети. Он отметил, что это долгожданное событие и просит девушку не переживать, ведь теперь их трое.

Отметим, Алина Астровская и Антон Лаврентьев познакомились на съемках программы "Орел и решка" в 2018 году. Долгое время они скрывали свой роман и впервые появились на публике летом 2019 года, на свадьбе еще одной ведущей этого телепроекта Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как во время одного из выпусков реалити-шоу "Холостячка" главная героиня программы Злата Огневич выяснила шокирующую правду об одном из участников. Оказывается, претендент на руку и сердце девушки Олег Плахотнюк несколько лет назад расстался с девушкой, которая на тот момент ждала ребенка от него.