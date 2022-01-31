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Ріанна вагітна від A$AP Rocky: з’явилося перше фото співачки з округлим животом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ріанна та A$AP Rocky стануть батьками Новина оновлена 31 січня 2022, 18:02
Ріанна та A$AP Rocky стануть батьками

Популярна співачка вперше показала живіт, що округлився

Американська співачка Ріанна і реп-виконавець A$AP Rocky вперше стануть батьками — пара чекає на первістка.

Про це повідомляє таблоїд People.

На фото з коханим 33-річна знаменитість позувала з великим животом. У цей час пара прогулювалася вулицями Нью-Йорка.

Кадрами у мережі поділився фотограф Майлз Дігс.

Що відомо про відносини Ріанни та A$AP Rocky

До зустрічі з Asap Rocky Ріанна була у стосунках із репером Крісом Брауном. Пара розійшлася через побиття виконавцем дівчини. Пізніше Ріанна зустрічалася з Ашером (Usher), гравцем Los Angeles Dodger Меттом Кемпом, баскетболістом Джей Ар Смітом, Дрейком (з чуток). З січня 2017 року співачка зустрічалася з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем.

У 2020 році Ріанна почала зустрічатися з американським репером Asap Rocky, який до цього був у відносинах з моделлю Кендалл Дженнер, сестрою Кім Кардашьян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що португальський футболіст Кріштіану Роналду зробив незабутній подарунок своїй вагітній коханій Джорджіні Родрігес.

Теги:
#Вагітність #Ріанна #A $ AP Rocky
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