Рианна беременна от A$AP Rocky: появилось первое фото певицы с округлившимся животом

Популярная певица впервые показала округлившийся живот

Американская певица Рианна, которая засветила свой бюст в прозрачном платье, и рэп-исполнитель A$AP Rocky впервые станут родителями — пара ждет первенца.

Об этом сообщает таблоид People.

На фото с возлюбленным 33-летняя знаменитость позировала с большим животиком. В это время пара прогуливалась улицами Нью-Йорка.

Кадрами в сети поделился фотограф Майлз Дигс.

Что известно об отношениях Рианны и A$AP Rocky

До встречи с Asap Rocky Рианна была в отношениях с рэпером Крисом Брауном. Пара разошлась из-за избиений исполнителем девушки. Позже Рианна встречалась с Ашером (Usher), игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом, баскетболистом Джей Ар Смитом, Дрейком (по слухам). С января 2017 года певица встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

В 2020 году Рианна начала встречаться с американским рэпером Asap Rocky, который до этого был в отношениях с моделью Кендалл Дженнер, сестрой Ким Кардашьян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что португальский футболист Криштиану Роналду сделал незабываемый подарок своей беременной возлюбленной Джорджине Родригес.