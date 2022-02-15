Укр

Эпатажная певица Maruv беременна: появились первые фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Анна Корсун ждет своего первенца Новость обновлена 15 февраля 2022, 09:48
Анна Корсун ждет своего первенца

Поклонники шутят, что "ребенок родится сразу в латексе".

Звездный беби-бум продолжается. Пока сеть активно обсуждала новость о первой беременности американской певицы Рианны, отцом ребенка которой является популярный репер A$AP Rocky, известная эпатажная певица Maruv (Анна Корсун) также сообщила, что ждет малыша.

Радостной новостью о скором пополнении певица поделилась в день своего рождения, 15 февраля, на своей странице в Инстаграм, прикрепив к публикации несколько снимков с довольно большим округлившимся животиком.

"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью!" — написала артистка в подписи к снимкам.

На фото Анна предстала в своем любимом образе — в черном латексном платье и высоких латексных ботфортах. Беременность беременностью, но стиль и эпатаж никто не отменял.

В комментариях под постом звездные друзья артистки, к примеру популярный российский блогер Роман Каграманов и украинская певица TAYANNA, и ее поклонники активно поздравляют Анну и ее супруга с будущим пополнением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на появления малыша ждут и экс-ведущие программы "Орел и решка", артисты Алина Астровская и Антон Лаврентьев.

Теги:
#Беременность #Певица #MARUV #Анна Корсун #Певица MARUV
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