Інстаграм "закипів" від нового посту 31-річної Анни Корсун

Українська співачка MARUV (справжнє ім’я Анна Корсун), яка не висловлюється про війну в Україні, вперше показалась фанатам після нападу росії.

Дівчина виклала фрагмент нової, англомовної пісні в Інстаграмі (закритому для українців), яку присвятила своїй дитині, проте нарвалася на хейт з боку свідомих українців.

Підписників більше цікавить, коли Корсун нарешті висловиться про повномасштабне вторгнення рф.

Зазначимо, що через вісім місяців війни Корсун ніяк не засудила агресивну політику путіна та звірства російської армії. Не дивно, що своєю тривалою мовчанкою вона обурює громадян України.

Нагадаємо, що пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення росії до своєї країни, російські радіостанції прибрали зі своїх ефірів. А ось артисти, які мовчать про війну, цензури уникли. Нагадаємо, що серед них – Ані Лорак, Ялинка, Maruv та інші артисти, які народилися в Україні.