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"Твоє місце тільки в **раші": MARUV після місяців мовчання вперше з’явилася в мережі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Співачка Анна Корсун, або MARUV Новина оновлена 14 листопада 2022, 14:09
Співачка Анна Корсун, або MARUV. Фото instagram.com/maruvofficial

Інстаграм "закипів" від нового посту 31-річної Анни Корсун

Українська співачка MARUV (справжнє ім’я Анна Корсун), яка не висловлюється про війну в Україні, вперше показалась фанатам після нападу росії.

Дівчина виклала фрагмент нової, англомовної пісні в Інстаграмі (закритому для українців), яку присвятила своїй дитині, проте нарвалася на хейт з боку свідомих українців.

Підписників більше цікавить, коли Корсун нарешті висловиться про повномасштабне вторгнення рф.

анна корсун марув

Зазначимо, що через вісім місяців війни Корсун ніяк не засудила агресивну політику путіна та звірства російської армії. Не дивно, що своєю тривалою мовчанкою вона обурює громадян України.

Нагадаємо, що пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення росії до своєї країни, російські радіостанції прибрали зі своїх ефірів. А ось артисти, які мовчать про війну, цензури уникли. Нагадаємо, що серед них – Ані Лорак, Ялинка, Maruv та інші артисти, які народилися в Україні.

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#MARUV