Укр

Плюс 10 кг: запроданка MARUV показала, как выглядит после родов (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
MARUV выложила видео, чтобы показать, как сейчас выглядит Новость обновлена 29 декабря 2022, 14:33
MARUV выложила видео, чтобы показать, как сейчас выглядит. Фото instagram.com/maruvofficial

Известно, что певица родила первенца еще несколько месяцев назад

Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, понемногу возвращается к публичной жизни после беременности и родов. Своего первенца 31-летняя знаменитость родила несколько месяцев назад, а в соцсетях начала появляться буквально в конце осени.

Накануне она впервые показала, как выглядит после родов. Видео российская запроданка выложила в своем Инстаграме, доступ к которому украинцам заблокирован. "Телеграф" сделал несколько скриншотов для своих читателей.

MARUV показала, как выглядит после родов
Доступ к instagram-странице MARUV для украинцев закрыт — самой же певицей

Певица призналась, что набрала 10 кг и пока не может вернуть себе прежнюю форму. Зато ее очень радует, что по внешнему виду — все лишние килограммы вроде как пошли в ягодицы: "Это моя послеродовая форма. У меня +10 кг. Но хорошая новость в том, что, похоже, все мои лишние килограммы находятся у меня в ягодицах", – рассказывает Анна своим фанатам.

MARUV после родов поправилась на 10 кг
+10 кг, призналась певица

Напомним, что в 2019 году MARUV оскандалилась во время отбора на Евровидение. В феврале она вышла в финал национального отбора, в котором одержала победу и должна представлять Украину на песенном конкурсе. Однако отказалась подписывать договор с НСТУ из-за своих пророссийских взглядов. Полномасштабное вторжение россии в Украину она не комментирует, зато в течение 2019 года активно гастролировала по рф, а во время концерта в Санкт-Петербурге 7 апреля вообще публично призналась в любви к россии.

И все же, несмотря на эту самую "любовь", рожать певица решила почему-то в Украине. В июне ее заметили в одной из столичных клиник — в инвалидной коляске, вместе с мужем — Александром Корсуном.

Анна Корсун – MARUV – решила рожать в Украине
Несмотря на все, рожать Корсун решила в Киеве, а не в Москве.

Ранее мы писали, что появившись в соцсетях после долгого молчания, MARUV разозлила украинцев. В ноябре девушка выложила фрагмент новой англоязычной песни, которую посвятила своему ребенку и получила в ответ волну хейта.

Теги:
#Предательница #MARUV #Анна Корсун #Співачка