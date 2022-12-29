Плюс 10 кг: запроданка MARUV показала, как выглядит после родов (фото)

Известно, что певица родила первенца еще несколько месяцев назад

Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, понемногу возвращается к публичной жизни после беременности и родов. Своего первенца 31-летняя знаменитость родила несколько месяцев назад, а в соцсетях начала появляться буквально в конце осени.

Накануне она впервые показала, как выглядит после родов. Видео российская запроданка выложила в своем Инстаграме, доступ к которому украинцам заблокирован. "Телеграф" сделал несколько скриншотов для своих читателей.

Доступ к instagram-странице MARUV для украинцев закрыт — самой же певицей

Певица призналась, что набрала 10 кг и пока не может вернуть себе прежнюю форму. Зато ее очень радует, что по внешнему виду — все лишние килограммы вроде как пошли в ягодицы: "Это моя послеродовая форма. У меня +10 кг. Но хорошая новость в том, что, похоже, все мои лишние килограммы находятся у меня в ягодицах", – рассказывает Анна своим фанатам.

+10 кг, призналась певица

Напомним, что в 2019 году MARUV оскандалилась во время отбора на Евровидение. В феврале она вышла в финал национального отбора, в котором одержала победу и должна представлять Украину на песенном конкурсе. Однако отказалась подписывать договор с НСТУ из-за своих пророссийских взглядов. Полномасштабное вторжение россии в Украину она не комментирует, зато в течение 2019 года активно гастролировала по рф, а во время концерта в Санкт-Петербурге 7 апреля вообще публично призналась в любви к россии.

И все же, несмотря на эту самую "любовь", рожать певица решила почему-то в Украине. В июне ее заметили в одной из столичных клиник — в инвалидной коляске, вместе с мужем — Александром Корсуном.

Несмотря на все, рожать Корсун решила в Киеве, а не в Москве.

Ранее мы писали, что появившись в соцсетях после долгого молчания, MARUV разозлила украинцев. В ноябре девушка выложила фрагмент новой англоязычной песни, которую посвятила своему ребенку и получила в ответ волну хейта.