Инстаграм "закипел" от нового поста 31-летней Анны Корсун

Украинская певица MARUV (наст. имя Анна Корсун), которая не высказывается о войне в Украине, впервые показалась фанатам после нападения россии.

Девушка выложила фрагмент новой, англоязычной песни в Инстаграме (закрытом для украинцев) которую посвятила своему ребенку, однако нарвалась на хейт со стороны сознательных украинцев.

Подписчиков больше интересует, когда Корсун наконец-то выскажется о полномасштабном вторжении рф.

Отметим, что спустя восемь месяцев войны Корсун никак не осудила агрессивную политику путина и зверства российской армии. Неудивительно, что своим продолжительным молчанием она возмущает граждан Украины.

Напомним, что песни украинских звезд, которые высказались против вторжения россии в свою страну, российские радиостанции убрали из своих эфиров. А вот артисты, которые продолжают молчать о войне, цензуры избежали. Напомним, что среди них — Ани Лорак, Елка, Maruv и другие артисты, которые родились в Украине.