Як змінився невиліковно хворий Брюс Вілліс: фото "міцного горішка" тоді й зараз

На зовнішність популярного актора негативно вплинула недуга

Багато зірок 90-х змінилися до невпізнання, у тому числі й актор Брюс Вілліс. "Міцний горішок" не тільки сильно постарів, на зовнішність помітно вплинула його невиліковна хвороба. Наразі актор виглядає зовсім не так, як у часи сходження на п’єдестал Голлівуду.

На піку своєї акторської кар’єри Вілліс був одним із найоплачуваніших голлівудських акторів. Поліцейський Джон Макклейн у "Міцному горішку" – роль, яка зробила його всесвітньо відомим. "Телеграф" розповідає, як виглядав 67-річний Брюс Вілліс раніше і наскільки він змінився через хворобу.

Брюс Вілліс тоді та зараз

Крім "Міцного горішка", Вілліс багатьом полюбився за картинами "Смерть їй личить", "Кримінальне чтиво", "12 мавп", "П’ятий елемент", "Армагеддон", "Неуразливий", "Місто гріхів". Однак після 2010-х його кар’єра різко пішла на спад. Брюс Вілліс перестав зніматися у високобюджетних фільмах через свою хворобу. Так, вікові захворювання мозку заважали йому виконувати складні ролі. Діагноз Вілліса — афазія — порушення мови. Торік у березні рідні актори зробили офіційне повідомлення про те, що той завершує свою акторську кар’єру.

Віллісу довелося завершити акторський шлях через хворобу

Роки не шкодують нікого

"Міцний горішок" вже не той

Вілліс був найоплачуванішим актором Голлівуду

Актора легко впізнати за посмішкою та грайливим поглядом

Якби не хвороба, актор ще міг би успішно зніматися у фільмах

Раніше "Телеграф" розповідав, як за багаторічну кар’єру змінився зовні актор Том Круз.