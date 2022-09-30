«Міцний горішок» Брюс Вілліс повернеться на екрани, але з одним застереженням

Вілліс продав свій цифровий образ, що стало першим випадком для актора такого рівня

Технології Deepfake існують вже кілька років, і використовуються не тільки для того, щоб випускати брехливі ролики з російським диктатором путіним, але і для інших, більш благородних цілей — "оживлення" популярних у минулому персонажів, або героїв картин відомих майстрів тощо.

Поступово Deepfake стають мейнстрімом, на користь чого говорить той факт, що відомий голлівудський актор Брюс Вілліс продав права на свій цифровий образ компанії-розробнику технології, пише The Telegraph.

Ця компанія створює нейромережі, щоб потім генерувати віртуальні образи. Завдяки цьому підходу образ актора зможе з’являтися у фільмах, серіалах чи рекламі, адже справжній Вілліс закінчив кар’єру через проблеми зі здоров’ям.

За даними джерела, Вілліс став першим відомим актором, який продав права на свій цифровий образ.

Сам артист уже оцінив якість роботи Deepfake, за його словами, точність виявилася дуже високою.

"Мені сподобалася точність, з якою був створений мій персонаж. Цю рекламну кампанію було знято у знайомому для мене жанрі комедійного бойовика, і це чудова можливість повернутися в минуле. Завдяки сучасним технологіям я зміг брати участь у зйомках навіть перебуваючи на іншому континенті. Це новий і цікавий досвід ", — повідомив актор у блозі.

Пост сімейства Брюса Вілліса

Наголошується, що подібна технологія вже використовувалася у спін-офах серії фільмів "Зоряних воєн" для відтворення зовнішності молодих акторів, хоча багатьом глядачам не сподобався результат.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" писав про іншу надсучасну розробку, яка дозволить зберігати продукти на 300 відсотків довше.