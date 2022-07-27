путіна заміняють двійниками? В мережі пишуть, що здоров’я диктатора тріщить по швах

"Занадто здоровий" путін, за деякими інсайдерськими даними, незабаром може стати "занадто живим"

Дивна хода російського диктатора володимира путіна під час висадки з літака у Тегерані минулого тижня знов вивела на передній план підозри, що його активно заміняють двійниками. Тепер з’явилась інсайдерська інформація, яка з одного боку підтверджує факт такої підміни, з іншого – напряму пов’язує її з серйозним погіршенням здоров’я кремлівського діда.

Як повідомляє телеграм-канал "Генерал СВР", оточення путіна прийняло рішення цього тижня на всіх очних зустрічах заміняти його двійником, а під час відеоконференцій – технологією Deepfake. Причиною став інцидент, який буцімто стався у ніч проти 23 липня.

Повідомляється, що путіну тоді знадобилась термінова медична допомога у зв’язку з нападом сильної нудоти. Настільки сильної, що до бригади лікарів, які завжди чергують у його резиденції, довелось викликати додаткових медиків та лікарів, які стежать за станом путіна на постійній основі. За деякими даними, на приведення диктатора до норми знадобилось аж три години. Тільки після цього лікарі змогли залишити його самого.

"Так, може статися, "занадто" здоровий" путін у найближчій перспективі виявиться "надто живим", — пише канал. Таким чином посилаючись на заяву директора американського ЦРУ Вільяма Бернса. Той, як писав "Телеграф", поставив під сумнів спекуляції довкола здоров’я кремлівського діда.

Зазначимо, що від сильних приступів нудоти страждають люди, які проходять лікування від раку, а путіну приписують аж кілька його видів – зокрема рак підшлункової залози, щитоподібної залози та крові. Відзначимо також, що під час свого візиту до Тегерану минулого тижня путін не тільки кульгав, але й сильно і часто кашляв.