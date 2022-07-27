путина заменяют двойниками? В сети пишут, что здоровье диктатора трещит по швам

"Слишком здоровый" путин, по некоторым инсайдерским данным, вскоре может стать "слишком живым"

Странная походка российского диктатора владимира путина во время высадки из самолета в Тегеране на прошлой неделе вновь вывело на передний план подозрения, что его активно заменяют двойниками. Теперь появилась инсайдерская информация, с одной стороны подтверждающая факт такой подмены, с другой – напрямую связывает ее с серьезным ухудшением здоровья кремлевского деда.

Как сообщает телеграмм-канал "Генерал СВР", окружение путина приняло решение на этой неделе на всех очных встречах заменять его двойником, а во время видеоконференций – технологией Deepfake. Причиной стал инцидент, который якобы произошел в ночь на 23 июля.

Сообщается, что путину потребовалась срочная медицинская помощь в связи с приступом сильной тошноты. Настолько сильной, что к бригаде врачей, которые всегда дежурят в его резиденции, пришлось вызывать дополнительных медиков и врачей, которые следят за состоянием путина на постоянной основе. По некоторым данным, на приведение диктатора в норму понадобилось три часа. Только после этого врачи смогли оставить его самого.

"Да, может быть, "слишком" здоровый" путин в ближайшей перспективе окажется "слишком живым", — пишет канал. Таким образом, ссылаясь на заявление директора американского ЦРУ Уильяма Бернса. Тот, как писал "Телеграф", поставил под сомнение спекуляции вокруг здоровья кремлевского деда.

Отметим, что от сильных приступов тошноты страдают люди, которые проходят лечение от рака, а путину приписывают несколько его видов – в частности рак поджелудочной железы, щитовидной железы и крови. Отметим также, что во время своего визита в Тегеран на прошлой неделе пути не только хромал, но и сильно и часто кашлял.