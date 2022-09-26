Продукти зможуть зберігатись на 300 відсотків довше: вчені представили незвичайну розробку

Нова панель допоможе вирішити проблему з швидкопсувними товарами та ліками в бідних та віддалених регіонах

У спробі вирішити проблему глобального потепління вчені Массачусетського технологічного інституту розробили панель, що поєднує теплоізоляцію, випарне і радіаційне охолодження — і все це без використання електрики.

Про це йдеться у новинах інституту.

Суть відкриття — у тому, що нижній шар представленої системи — це дзеркальний матеріал, що відображає сонячне світло, яке падає. У середині знаходиться пористий гідрогель, що складається в основному з води: коли він нагрівається, то перетворюється на пару, що піднімається до верхнього шару.

Верхній шар — це аерогель з повітряних кишень, які містяться в поліетиленових порожнинах. І водяна пара, і відбиті інфрачервоні промені проходитимуть через аерогель, забезпечуючи випарне та радіаційне охолодження відповідно. Разом з цим аерогель служить ізолюючим шаром, що не дає навколишньому теплу дістатися до предмета, що захищається. Всі матеріали, що входять до складу, — доступні і відносно недорогі.

Нова розробка, як запевняють вчені, збільшує термін зберігання продуктів на 300%, а також може охолодити вміст до 10,5 ºC, і це явно допоможе вирішити проблему з швидкопсувними товарами та ліками в бідних і віддалених регіонах. Її також можна використовувати для охолодження води в кондиціонерах, що дозволить споживати менше енергії, залишаючись настільки ж ефективними.

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