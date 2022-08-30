Більша частина нашої планети може стати непридатною для життя вже до 2100 року: вчені назвали причину

Вчені вважають, що запобігти потеплінню не вдасться

Швидке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатною для життя людини.

Як повідомляє Science Alert, згідно з прогнозами вчених, до кінця століття в більшості регіонів температура повітря стрімко підвищиться, а в частині з них жити стане просто неможливо.

Зокрема, йдеться про Індію, Австралію та в країнах Африки на південь від Сахари. Однак підвищення температури не пройде непоміченим для інших ділянок планети.

Навіть у "придатних" зонах може спостерігатися збільшення кількості періодів "небезпечної спеки" (вище за +40 градусів за Цельсієм) у 16 разів.

Вчені вважають, що ймовірність того, що людству вдасться утримати глобальне потепління на рівні не вище ніж 1,5 градуса, не перевищує 0,1%.

"Цілком ймовірно, що без значного скорочення викидів у значній частині глобальних тропіків і субтропіків до кінця століття рівні теплового індексу будуть вищими, ніж вважаються "небезпечними" протягом більшої частини року", — вважають автори дослідження.

Як повідомлялося раніше, морські черепахи опинилися під загрозою вимирання через глобальне потепління. Річ у тому, що при підвищеній температурі з яєць вилуплюються тільки самки, а ось нових самців стає все менше і менше.