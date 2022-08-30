Большая часть нашей планеты может стать непригодной для жизни уже к 2100 году: ученые назвали причину

Ученые считают, что предотвратить потепление не удастся

Стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.

Как информирует Science Alert, согласно прогнозам ученых, к концу столетия в большинстве регионов температура воздуха стремительно повысится, а в части из них жить станет просто невозможно.

В частности, речь идет об Индии, Австралии и в странах Африки южнее Сахары. Однако повышение температуры не пройдет незамеченным для остальных участков планеты.

Даже в "пригодных" зонах может наблюдаться увеличение количества периодов "опасной жары" (выше +40 градусов по цельсию) в 16 раз.

Ученые считают, что вероятность того, что человечеству удастся удержать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 градуса не превышает 0,1%.

"Вполне вероятно, что без значительного сокращения выбросов в значительной части глобальных тропиков и субтропиков к концу века уровни теплового индекса будут выше, чем считаются "опасными" в течение большей части года", — считают авторы исследования.

Как сообщалось ранее, морские черепахи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Дело в том, что при повышенной температуре из яиц вылупляются только самки, а вот новых самцов становится все меньше и меньше.