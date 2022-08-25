В Европе сильнейшая за 500 лет засуха, и прогнозы не обнадеживающие: подробности

Европейский Союз страдает от сильнейшей за последние полтысячелетия засухи

В то время как в страдающей от российского вторжения Украине погода этим летом была не столь жаркой, сколь дождливой, и только к концу августа обещает вновь стать жаркой, Европа страдает от сильнейшей за последние пол тысячелетия засухи, которая пока и не думает заканчиваться.

Об этом сообщила Еврокомиссия со ссылкой на доклад своего Объединенного исследовательского центра (JRC).

В частности, ряд регионов Евросоюза еще три месяца будут переживать засуху и аномально высокие температуры воздуха.

"Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в западном Средиземноморье вплоть до ноября 2022 года", — говорится в докладе.

В особенности такое положение дел затронет Португалию и Испанию.

Сейчас же в общей сложности на 64% территории стран Евросоюза уровень влажности ниже необходимого.

Помимо того, ухудшение ситуации наблюдается в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурге и других странах.

По мнению JRC, нынешняя засуха, предварительно, является самой сильной за последние 500 лет.

Вместе с тем, сочетание сильной засухи и аномальной жары привело к беспрецедентным последствиям для водоемов по всей Европе, где сильно снизился уровень воды, заявила еврокомиссар по инновациями и исследованиям Мария Габриэль.

"Масштабы лесных пожаров сейчас гораздо выше среднего, серьезные последствия и на растениеводство. Изменение климата, без сомнений, с каждым годом становится все более заметным", — сказал она.

В этом году в Европе из-за природных пожаров огнем опустошены 662,8 тыс. гектаров.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств — Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Как сообщалось, ученый-климатолог Кунио Кайхо из Университета Тохока в Японии пришел к выводу, что Шестое массовое вымирание в истории Земли уже идет.