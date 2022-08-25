У Європі найсильніша за 500 років посуха, і прогнози не обнадійливі: подробиці

Європейський Союз страждає від найсильнішої за останнє півтисячоліття посухи

У той час як в Україні, що страждає від російського вторгнення, погода цього літа була не стільки спекотною, як дощовою, і лише до кінця серпня обіцяє знову стати спекотною, Європа страждає від найсильнішої за останнє півтисячоліття посухи, яка поки і не думає закінчуватися.

Про це повідомила Єврокомісія із посиланням на доповідь свого Об’єднаного дослідницького центру (JRC).

Зокрема, низка регіонів Євросоюзу ще три місяці переживатимуть посуху та аномально високі температури повітря.

"Засуха та високі температури повітря очікуються у західному Середземномор’ї аж до листопада 2022 року", — йдеться у доповіді.

Особливо такий стан справ торкнеться Португалії та Іспанії.

Зараз же загалом на 64% території країн Євросоюзу рівень вологості нижчий від необхідного.

Крім того, погіршення ситуації спостерігається у Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Люксембурзі та інших країнах.

На думку JRC, нинішня посуха, попередньо, є найсильнішою за останні 500 років.

Водночас поєднання сильної посухи та аномальної спеки призвело до безпрецедентних наслідків для водойм по всій Європі, де сильно знизився рівень води, заявила єврокомісар з інновацій та досліджень Марія Габріель.

"Масштаби лісових пожеж зараз набагато вищі за середні, серйозні наслідки і на рослинництво. Зміна клімату, без сумнівів, з кожним роком стає все помітнішою", — сказала вона.

Цього року в Європі через природні пожежі вогнем спустошено 662,8 тис. гектарів.

Серед найбільш зачеплених пожежами нинішнього року держав — Іспанія (246 тис. га згорілих лісів), Румунія (150 тис. га), Португалія (75 тис. га) та Франція (61 тис. га).

Як повідомлялося, учений-кліматолог Куніо Кайхо з Університету Тохока в Японії дійшов висновку, що " Шосте масове вимирання в історії Землі вже йде ".