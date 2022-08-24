Остання літня спека: що кажуть синоптики про погоду до 1 вересня

В останні дні літа погода подарує українцям тепло та відсутність опадів

І хоч літо цього року не дуже тішило теплою погодою, а швидше було дощовим, його закінчення подарує кілька спекотних днів та гарних емоцій. Погода в останній тиждень серпня буде теплою та практично без опадів.

Такий прогноз у розмові з "Телеграфом" озвучив народний синоптик Володимир Деркач. З його слів, тепла погода накриє майже всю Україну.

"Тиждень перед приходом календарної осені відзначиться підвищенням температури. А от опади практично зникнуть. Українці зможуть по-справжньому насолодитися останніми літніми днями", — каже Володимир Деркач.

Синоптик Ігор Кібальчич припускає, що деякі території України можуть накрити дощі чи навіть грози, проте загалом температура по країні підвищиться. У коментарі "Телеграфу" Кібальчич зазначив, що "при відносному збереженні східних потоків повітряна маса стане більш сухою і з меншою кількістю хмарності".

"Це призведе до невеликого підвищення середньодобових температур повітря. Вдень спостерігатиметься зростання температури повітря до +30…+35 градусів", — сказав синоптик, наголосивши, що аномальної спеки все ж таки чекати не варто.

Профільний сайт Синоптик також демонструє, що погода у Києві, Одесі, Львові та Харкові буде досить спекотною. Температура повітря сягатиме до +32..+34 градусів.

А от погода в перший день навчального року буде не скрізь комфортною. Прогноз погоди на 1 вересня 2022 року читайте тут.