Последняя летняя жара: что говорят синоптики о погоде до 1 сентября

В последние дни лета погода подарит украинцам тепло и отсутствие осадков

И хоть лето в этом году не сильно радовало теплой погодой, а скорее было дождливым, его окончание подарит несколько жарких дней и хороших эмоций. Погода в последнюю неделю августа будет теплой и практически без осадков.

Такой прогноз в разговоре с "Телеграфом" озвучил народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, теплая погода накроет почти всю Украину.

"Неделя перед приходом календарной осени отметится повышением температуры. А вот осадки практически исчезнут. Украинцы смогут по-настоящему насладиться в последними летними днями", — говорит Владимир Деркач.

Синоптик Игорь Кибальчич допускает, что некоторые территории Украины могут накрыть дожди или даже грозы, однако в целом температура по стране повысится. В комментарии "Телеграфу" Кибальчич отметил, что "при относительном сохранении восточных потоков, воздушная масса станет более сухой и с меньшим количеством облачности".

"Это приведёт к небольшому повышению среднесуточных температур воздуха. Днем будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30…+35 градусов", — сказал синоптик, подчеркнув, что аномальной жары все же ждать не стоит.

Профильный сайт Синоптик также демонстрирует, что погода в Киеве, Одессе, Львове и Харькове будет достаточно жаркой. Температура воздуха будет достигать до +32..+34 градусов.

А вот погода в первый день учебного года, будет не везде комфортной. Прогноз погоды на 1 сентября 2022 года читайте здесь.