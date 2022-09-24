Вакцина молодості: вчені відкрили новий механізм продовження життя

Просте додавання бульбашок з теломерами стимулює поділ Т-клітин і уповільнює їхнє старіння

Незважаючи на заняття спортом та правильний спосіб життя, у тілі будь-якої людини з віком починають відбуватися незворотні зміни, і вона старіє.

Але, виявляється, існують механізми, які уповільнюють і навіть можуть запобігти природному старінню імунних клітин. А отже, загальмувати більшість процесів вікової деградації.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опубліковано у науковому журналі Cell.

На думку вчених, у будь-яких клітин, включаючи імунні, є межа поділу, яка визначається розміром тіломір. При її досягненні клітина або гине, або стає старіючою, а це не менша проблема для організму. Виняток — стовбурові клітини, здатні ділитися дуже довго завдяки тому, що виробляють фермент тіломеразу, який продовжує життя тіломір.

Активувати свою тіломеразу можуть і Т-лімфоцити. Щоправда, вони виробляють фермент у дуже обмеженому обсязі. Т-лімфоцити — головна "бойова" одиниця імунної системи, що відповідає за знищення чужорідних патогенів. За будь-якої інфекції вони починають активно ділитися, і біологи довго не могли зрозуміти, як цим клітинам вдається роками зберігати здоровий стан.

Але після проведеного дослідження вчені з п’яти країн під керівництвом Майкла Каріна, професора Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, з’ясували, що для підтримки своїх хромосом Т-лімфоцити користуються чужим ресурсом — тіломірами антиген-презентуючих клітин. Вони доставляють антигени до Т-лімфоцитів — будь-які підозрілі фрагменти, на які може відреагувати імунна система.

Спостерігаючи за клітинними реакціями, дослідники помітили: у антигенпрезентуючих клітин після взаємодії з Т-лімфоцитами тіломіри коротшають, а у Т-лімфоцитів — навпаки, збільшуються, причому значно більше, ніж при активації тіломерази.

Як з’ясувалося, ядра антигенпрезентуючих клітин випускають мембранні бульбашки зі шматками тіломір. Лімфоцити, захоплюючи ці тіломіри, використовують для нарощування кінців хромосом.

"Протягом більш ніж сорока років вважали, що активація тіломерази — єдиний механізм, відповідальний за подовження та підтримку тіломір у клітинах. Наші результати показують: є інший спосіб, який не вимагає участі тіломерази", — вважає професор Алессіо Ланн.

Вчені експериментально довели, що просте додавання бульбашок з тіломірами стимулює розподіл Т-клітин і уповільнює їх старіння. Миші, яким вводили лімфоцити з добудованими тіломірами, значно довше чинили опір патогенам і зберігали імунну пам’ять про перенесені інфекції.

Нові дані, на думку фахівців, допоможуть у створенні біологічно активних антивікових препаратів та вакцин нового покоління, які разом із зразками патогену доставлятимуть імунним клітинам додатковий запас штучно синтезованих фрагментів тіломір. Автори вважають, що такі щеплення забезпечать тривалий імунний захист і ревакцинація не буде потрібна.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, які порушення сну вказують на захворювання та навіть говорять про швидку смерть.