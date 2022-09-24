Вакцина молодости: ученые открыли новый механизм продления жизни

Простое добавление пузырьков с теломерами стимулирует деление Т-клеток и замедляет их старение

Несмотря на занятия спортом и правильный образ жизни, в теле любого человека с возрастом начинают происходить необратимые изменения, и он стареет.

Но, оказывается, существуют механизмы, который замедляют и даже могут предотвратить естественное старение иммунных клеток. А значит — затормозить большинство процессов возрастной деградации.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в научном журнале Cell.

По мнению учнеых, у любых клеток, включая иммунные, есть предел деления, определяемый размером теломер. При его достижении клетка или погибает, или становится стареющей, а это не меньшая проблема для организма. Исключение — стволовые клетки, способные делиться очень долго благодаря тому, что вырабатывают фермент теломеразу, продлевающий жизнь теломер.

Активировать собственную теломеразу могут и Т-лимфоциты. Правда, они производят фермент в очень ограниченном объеме. Т-лимфоциты — главная "боевая" единица иммунной системы, отвечающая за уничтожение чужеродных патогенов. При любой инфекции они начинают активно делиться, и биологи долго не могли понять, как этим клеткам удается годами сохранять здоровое состояние.

Но после проведенного исследования ученые из пяти стран под руководством Майкла Карина, профессора Калифорнийского университете в Сан-Диего, выяснили, что для поддержания своих хромосом Т-лимфоциты пользуются чужим ресурсом — теломерами антигенпрезентирующих клеток. Они доставляют к Т-лимфоцитам антигены — любые подозрительные фрагменты, на которые может отреагировать иммунная система.

Наблюдая за клеточными реакциями, исследователи заметили: у антигенпрезентирующих клеток после взаимодействия с Т-лимфоцитами теломеры укорачиваются, а у Т-лимфоцитов — наоборот, увеличиваются, причем существенно больше, чем при активации теломеразы.

Как выяснилось, ядра антигенпрезентирующих клеток выпускают мембранные пузырьки с кусками теломер. Лимфоциты, захватывая эти теломеры, используют их для наращивания концов хромосом.

"В течение более чем сорока лет считали, что активация теломеразы — единственный механизм, ответственный за удлинение и поддержание теломер в клетках. Наши результаты показывают: есть другой способ, не требующий участия теломеразы", — считает профессор Алессио Ланн.

Ученые экспериментально доказали, что простое добавление пузырьков с теломерами стимулирует деление Т-клеток и замедляет их старение. Мыши, которым вводили лимфоциты с достроенными теломерами, значительно дольше сопротивлялись патогенам и сохраняли иммунную память о перенесенных инфекциях.

Новые данные, по мнению специалистов, помогут в создании биологически активных антивозрастных препаратов и вакцин нового поколения, которые вместе с образцами патогена будут доставлять иммунным клеткам дополнительный запас искусственно синтезированных фрагментов теломер. Авторы считают, что такие прививки обеспечат длительную иммунную защиту и ревакцинация не потребуется.

Напомним, ранее ученые выяснили, какие нарушения сна указывают на заболевания и даже говорят о скорой смерти.