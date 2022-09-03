Ученые узнали, какие нарушения сна указывают на заболевания и даже говорят о скорой смерти

Самое страшное – когда человек просыпается несколько раз за ночь менее, чем на минуту, и не помнит об этом

Ни для кого не секрет, что нарушение сна всегда служит показателем наличия в организме каких-то заболеваний. Так, примерно за пять-десять лет до заболевания человека болезнью Паркинсона ему начинают сниться кошмары, он во сне может кричать или бить кулаком о стену.

Об этом пишут ученые из университетов Стэндфордского, Калифорнийского (США), Технического (Дания) в статье в журнале Npj Digital Medicine.

Они провели исследование, в ходе которого решили выяснить, когда плохой сон свидетельствует о серьезных нарушениях в организме и даже об опасности для человека.

В исследовании анализу подверглись данные о сне 10 699 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 90 лет.

В результате исследователи пришли к выводу, что когда человек просыпается за ночь несколько раз менее чем на минуту (и не помнит об этом) — это самый сильный предиктор (предвестник) смертности от всех причин. Кроме того, прогностическими параметрами смертности стали снижение эффективности дремоты и сокращение фазы быстрого сна, сопровождающейся быстрым движением глаз.

А вот сокращение фазы так называемого медленноволнового сна, который еще называют глубоким, в сочетании с низкой эффективностью сна оказались связаны с развитием гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специфические нарушения, такие как расстройство быстрого сна и потеря вегетативной регуляции во время сна, были ранними предшественниками синуклеинопатий — нейродегенеративных заболеваний, которые характеризуются аномальным накоплением агрегатов белка-синуклеина в нейронах, нервных волокнах и глиальных клетках.

К счастью, провести профилактику опасных заболеваний. Для этого ученые советуют засыпать и просыпаться в стандартное для большинства людей время (не слишком поздно и не очень рано), спать в темном помещении, подвергать свое тело регулярным физическим нагрузкам (но не непосредственно перед сном), отказаться от алкоголя, кофеина и обильной пищи на ночь.

Напомним, что ученые из Китая выяснили, что улучшив режим сна на 29%, можно снизить риск развития стеатоза (жировой болезни печени), а также связанных с ним осложнений.