Ученые выяснили, как можно снизить на 29% риск развития жировой болезни печени
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Во многом здоровье печени зависит от образа жизни человека
В поисках средств продления человеческой жизни ученые из Китая выяснили, что улучшив режим сна на 29%, можно снизить риск развития стеатоза (жировой болезни печени), а также связанных с ним осложнений.
И это в итоге приведет к улучшению качества жизни и, следовательно, ее продлению.
Работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что плохое качество сна повышает риск развития стеатоза (одной из самых распространенных болезней печени). Оно характеризуется тем, что в клетках печени накапливается жир, приводя впоследствии к фиброзу (воспалению и образованию рубцовой ткани), циррозу и в конечной стадии – к раку печени.
В ходе исследования изучался образ жизни 5011 жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, которые проживали в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань.
Также ученые наблюдали за диетой, вредными привычками и уровнем физической активности, и тем, как они влияли на печень.
Анализ показал, что вероятность развития жировой болезни печени зависит не только от уровня подвижности добровольцев и общего состояния их здоровья: жители южных регионов Китая с хорошим режимом сна на 29% реже страдали от болезни, чем их сверстники.
Особенно заметно эта тенденция проявлялась среди добровольцев, которые вели малоподвижный образ жизни: риск развития жировой болезни печени снижался на 36% при умеренном улучшении качества сна.
Несмотря на очевидность всех полученных выводов, исследования будут продолжены – для того, чтобы понять, почему нарушение режима сна повышает риск развития стеатоза.
Напомним, что недавно ученые пришли к еще одному сенсационному выводу: витамин D не оказывает никакого влияния на состояние здоровья человека.