Ученые выяснили, как можно снизить на 29% риск развития жировой болезни печени

Во многом здоровье печени зависит от образа жизни человека

В поисках средств продления человеческой жизни ученые из Китая выяснили, что улучшив режим сна на 29%, можно снизить риск развития стеатоза (жировой болезни печени), а также связанных с ним осложнений.

И это в итоге приведет к улучшению качества жизни и, следовательно, ее продлению.

Работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что плохое качество сна повышает риск развития стеатоза (одной из самых распространенных болезней печени). Оно характеризуется тем, что в клетках печени накапливается жир, приводя впоследствии к фиброзу (воспалению и образованию рубцовой ткани), циррозу и в конечной стадии – к раку печени.

В ходе исследования изучался образ жизни 5011 жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, которые проживали в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань.

Также ученые наблюдали за диетой, вредными привычками и уровнем физической активности, и тем, как они влияли на печень.

Анализ показал, что вероятность развития жировой болезни печени зависит не только от уровня подвижности добровольцев и общего состояния их здоровья: жители южных регионов Китая с хорошим режимом сна на 29% реже страдали от болезни, чем их сверстники.

Особенно заметно эта тенденция проявлялась среди добровольцев, которые вели малоподвижный образ жизни: риск развития жировой болезни печени снижался на 36% при умеренном улучшении качества сна.

Несмотря на очевидность всех полученных выводов, исследования будут продолжены – для того, чтобы понять, почему нарушение режима сна повышает риск развития стеатоза.

Напомним, что недавно ученые пришли к еще одному сенсационному выводу: витамин D не оказывает никакого влияния на состояние здоровья человека.