Вчені з’ясували, як можна знизити на 29% ризик розвитку жирової хвороби печінки

Багато в чому здоров’я печінки залежить від способу життя людини

У пошуках засобів продовження життя людей вчені з Китаю з’ясували, що покращивши режим сну на 29%, можна знизити ризик розвитку стеатозу (жирової хвороби печінки), а також пов’язаних із нею ускладнень.

І це в результаті призведе до покращення якості життя і, отже, його продовження.

Робота опублікована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

У ході дослідження вчені дійшли висновку, що погана якість сну підвищує ризик розвитку стеатозу (однієї з найпоширеніших хвороб печінки). Воно характеризується тим, що в клітинах печінки накопичується жир, згодом призводячи до фіброзу (запалення та утворення рубцевої тканини), цирозу і в кінцевій стадії – до раку печінки.

В ході дослідження вивчався спосіб життя 5011 жителів Китаю віком від 30 до 79 років, які проживали у провінціях Гуандун, Фуцзянь, Гуансі та Хайнань.

Також вчені спостерігали за дієтою, шкідливими звичками та рівнем фізичної активності, і тим, як вони впливали на печінку.

Аналіз показав, що ймовірність розвитку жирової хвороби печінки залежить не тільки від рівня рухливості добровольців та загального стану їхнього здоров’я: жителі південних регіонів Китаю з гарним режимом сну на 29% рідше страждали від хвороби, ніж їхні однолітки.

Особливо помітно ця тенденція виявлялася серед добровольців, які вели малорухливий спосіб життя: ризик розвитку жирової хвороби печінки знижувався на 36% за помірного поліпшення якості сну.

Незважаючи на очевидність всіх отриманих висновків, дослідження будуть продовжені – щоб зрозуміти, чому порушення режиму сну підвищує ризик розвитку стеатозу.

Нагадаємо, що нещодавно вчені дійшли ще одного сенсаційного висновку: вітамін D не впливає на стан здоров’я людини.