"Недостатня кількість" вітаміну в організмі людини виявилася вигідною ряду компаній

Мільйони людей у всьому світі знають про користь вітамінів, і впевнені в тому, що, наприклад, вітамін D допомагає організму вбирати з їжею кальцій, який, потрапляючи в організм, робить кістки міцнішими і здоровішими.

"Так вам говорили лікарі, писали журнали, сайти і звичайно ваші улюблені блогери. Треба їсти сирок і пластівці — на яких написано жирним шрифтом "Збагачені вітамінами!" — У тому числі Вітаміном D", — пише на своїй сторінці у Facebook бізнесмен Петро Чернишев .

Але, як виявилося, такі висновки не завжди відповідають дійсності.

Про це говорять результати великого дослідження, в якому брали участь 26 тисяч людей. Воно фінансувалося не приватною фірмою, а державою, тому не було спрямоване на лобіювання інтересів виробників вітамінів або, навпаки, їхніх супротивників.

У дослідженні люди були розділені на 2 групи – першим давали рекомендовану дозу Вітаміну D (2000 одиниць на день) – а другим просто плацебо (порожню таблетку).

Про результати дослідження написала газета New York Times (NYT): згідно з її даними, різниці в наслідках прийому вітаміну на здоров’я не виявлено (немає різниці у ймовірності раку, серцевих захворювань, розумових функцій, артеріального тиску, складу тіла, частоти головного болю, ймовірності одужати після інсульту, дегенерації м’язів, болі в колінах взагалі нічого).

Інше дослідження з Австралії вбило інший символ віри — що люди, які приймають Вітамін D — живуть довше!

Дослідження проводилося з метою обґрунтування норм харчування, згідно з якими з метою профілактики слід приймати 20 нанограмів на міліметр крові на день Вітаміну D (з неї виникають стандартні дози 600-800 одиниць Вітаміну D на день).

"А ось звідки ця норма прийшла — незрозуміло. І доказів та досліджень її ніяких немає", — пише Чернишев, посилаючись на інформацію у виданні.

У результаті з’ясувалося, що лабораторії США вже самі підняли цю норму до 30 нанограмів. З такою нижньою межею майже все доросле населення США виявилося з нестачею вітаміну D – що зручно як для лабораторій, так і виробників вітамінів.

"Чекаю тепер у відповідь залпу від лобістів бізнесу лабораторій, виробників вітамінів і гуру ЗОЖ — а також ТікТокеров-мільйонерів. Що дослідження було фінансоване масонами, сіоністами, Трампом, Китаєм чи просто противниками теорії глобального потепління. Або підкажіть ким ще?" — Іронізує Чернишов.

Нагадаємо, що поки що американці з’ясовують користь вітамінів, українці зайняті важливішою справою — шукають їжу, яка допоможе "заїдати" стрес під час війни.