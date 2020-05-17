Новини шоу бізнесу:В ідеалі вітаміни повинні синтезуватися в організмі, якщо ви правильно харчуєтеся і буваєте на сонці. Однак, в реальності майже всім людям не вистачає вітамінів

Компенсувати цю нестачу можна, приймаючи вітаміни в таблетках.

З одного боку, це не складно — вітамінів в аптеках хоч відбавляй. На будь-який смак, колір і гаманець.

З іншого боку, розібратися у всьому цьому різноманітті не так вже й просто. А гіповітаміноз (надлишок вітамінів) часом загрожує такими наслідками, що нестача цих самих вітамінів може здатися дитячим лепетом.

Також не варто забувати, що відмінності між чоловічим і жіночим організмом також диктують необхідність ретельно вибирати вітаміни для себе.

Жіночий організм більшою мірою вразливий перед довкіллям. У жінок більш тендітна кісткова тканина, інша гормональна система. Жіночий організм не так опирається старінню. І імунна система у жінок працює інакше. А вагітність і годування дитини просто витягують з жіночого організму всі ресурси.

Спробуємо розібратися в тому, які вітаміни потрібні жінкам, в якому вигляді їх краще приймати.

На думку медиків, у багатьох випадках визначити брак вітамінів у організмі жінка може навіть не звертаючись до лікаря.

Ось деякі симптоми, які важко не помітити.

Відсутність апетиту і часті розлади травлення говорять про брак вітаміну В1.

Часті головні болі, слабкість, погіршення зору — це наслідки нестачі вітаміну В2.

Безсоння, мігрені, зниження апетиту — проблеми з вітаміном В6.

Суха шкіра на ліктях, потріскані губи, тонке і ламке волосся — це симптоми браку вітаміну А.

Якщо у вас стала прозорою зубна емаль, болять суглоби, ви часто пітнієте — у вас нестача вітаміну D.

Хронічна втома, слабкість, запаморочення — так організм просить вас приймати вітамін В12.

Раняя сивина і проблеми з пам’яттю говорять про те, що потрібно приймати фолієву кислоту (також відома як В9).

Про нестачу вітаміну С кажуть кровоточиві ясна і часті синці від незначних ударів.

Навіть якщо у вас немає яскраво виражених ознак, описаних вище, це не означає, що вам не потрібні вітаміни.

Навіть якщо ви сидите на дуже здоровій і повноцінній дієті, найімовірніше ви недоотримуєте багато корисних вітамінів і мінералів.

І вже тим більше, слід задуматися про вітамінних комплексах тим, хто регулярно вдається до специфічних дієт для схуднення або утримання ваги (а сьогодні таких жінок більшість).

Також медики відзначають, що в деякі періоди життя вітаміни потрібні жінці незалежно від того, як вона харчується. Наприклад, під час вагітності, а також менопаузи.

Незалежно від віку вагітність, а потім годування дитини сильно б'є по жіночому організму.

Від правильного харчування і достатньої кількості вітамінів часто залежить не тільки здоров’я самої жінки, але й дитини.

Наприклад, низький рівень гемоглобіну під час вагітності веде до ризику розвитку у плода цілого ряду патологій.

Дефіцит фолієвої кислоти може викликати дефекти розвитку нервової системи плода. Список можна продовжити йодом та іншими мікроелементами.

Медики відзначають, що багато дефектів формуються в перші ж тижні після зачаття. Найчастіше жінка ще навіть не знає, що вагітна.

З цього випливає, що звертати увагу на вітаміни варто всім жінкам, які планують вагітність. І взагалі всім жінкам, які навіть допускають думку про дитину.

В цілому, вагітність вимагає підвищеного споживання багатьох вітамінів і поживних елементів, оскільки в цей період жінка живе «за двох».

Але варто пам’ятати, що під час вагітності варто обов’язково проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як приймати будь-які вітаміни або добавки.

Молодий і здоровий організм вимагає менше сторонніх втручань, тому тут питання про вітаміни менш актуальне.

Хоча деякі виробники випускають окремі вітамінні комплекси навіть для дівчаток від 12 років. Вони продаються зокрема й в Україні (ось, наприклад, цікаве посилання).

У той же час, багато дівчат стурбовані своєю зовнішністю і докладають величезних зусиль, щоб доглядати за шкірою і волоссям. Захоплюються масками для волосся, кремами тощо.

Тим часом, основна частина проблем з волоссям і шкірою пов’язана саме з браком вітамінів. І шкіра, і нігті, і волосся дуже неохоче сприймають допомогу ззовні, але сприйнятливі до насичення поживними речовинами зсередини.

До числа вітамінів, які варто приймати для здоров’я шкіри, нігтів і волосся, належать насамперед вітаміни С і В6.

Перший покращує кровообіг в судинах шкіри, зміцнює волосяні цибулини, чим перешкоджає стоншенню і втраті волосся. Отримувати його можна, правильно харчуючись, але найпростіший спосіб упевнитися, що ви отримуєте вітамін С в достатніх кількостях — приймати його в таблетках. Наприклад, купити ось такий простий і недорогий препарат. Або ось цей, якщо ви віддаєте перевагу жувати, а не ковтати таблетки.

Вітамін В6 в цілому уповільнює старіння організму, ну а зокрема, запобігає сухості шкіри, появі лупи. Найпростіше отримувати його в таблетках. Ось посилання на недорогий, але дуже ефективний препарат.

Також не зайвим буде потурбуватися прийомом вітаміну Н, який сприяє правильному обміну речовин, зберігає жирність шкіри, прискорює ріст волосся.

Дуже корисні також мідь і цинк, що допомагають зміцнити стінки судин, забезпечити нормальний кровообіг, оздоровити шкіру, зберегти природний колір волосся.

Їх можна приймати і в вигляді добавок. Ось, наприклад, посилання на цинк. А за цим посиланням можна купити препарат, який «вирішить» всі питання з міддю.

Щоб не вишукувати всі необхідні вітаміни і мікроелементи окремо, можна взяти відразу вітамінний комплекс, розрахований на жінок.

Наприклад, ось такий — тут відразу 24 компоненти, включно з вкрай важливим кальцієм і фолієвою кислотою.

Жінкам в розквіті сил необхідно піклуватися про здоров’я по-новому.

Три головних вітаміни, які в буквальному сенсі продовжують молодість жіночого організму, це вітаміни С, А і Е.

Перший відомий найбільше і додаткових оспівувань не потребує. Без нього не бачити ні здорової шкіри, ні здорового волосся, ні загального імунітету.

Про вітамін А рядові обивателі чули набагато менше. А даремно. Це природний антиоксидант, який в буквальному сенсі оберігає організм від маси неприємностей. Він сприяє зміцненню імунітету, загоєнню ран і запалень, бере участь у формуванні статевих гормонів тощо. Здорова шкіра, здорове волосся і нормальний гормональний баланс — це як раз те, що потрібно будь-якій жінці. І досягти всього цього без вітаміну А вкрай складно.

Курячий жовток, печінка тріски, вершкове масло, морква, броколі, персики та дині, паприка і базилік — все це потрібно їсти, щоб отримувати вітамін А. Але також бажано приймати його у вигляді добавок, щоб досягти необхідного балансу. І важливо пам’ятати, що вітамін А погано засвоюється без вітаміну D.

Ну і нарешті, потрібно пам’ятати про вітамін Е, який важливий для здоров’я м’язових тканин і шкіри.

Для зручності можна спробувати вітамінний комплекс, який позбавить вас від необхідності приймати вітаміни окремо. Один із прикладів комплексів, створених спеціально для жінок, можна побачити за цим посиланням.

У цьому віці у жінок можуть спостерігатися численні проблеми, які можна обійти за допомогою вітамінів.

Наприклад, порушення менструального циклу, зниження статевого потягу, безсоння, депресії, нервозність, дратівливість, загострення хронічних захворювань, погіршення стану шкіри і волосся.

Почати варто з вітаміну В12, який вкрай важливий для гормонального балансу, роботи жіночих органів і загального емоційного стану жінки. Деякі медики називають В12 головним вітаміном для жінок.

Серед інших найважливіших вітамінів, які необхідні жінкам за 40, потрібно насамперед згадати вітаміни D і A.

Перший допомагає засвоєнню кальцію (його також можна приймати додатково, але зазвичай його легко отримувати з молочних продуктів, сирів, часнику, петрушки і горіхів), а отже зміцнює кістки і зуби. Крім того, вітамін D знижує рівень фосфору в крові, що, як показують деякі дослідження, благотворно впливає на стан шкіри і волосся жінки.

Вітамін А, в свою чергу, дуже благотворно впливає на жіноче здоров’я, а також надає шкірі блиск і перешкоджає порідінню волосся.

Для здоров’я шкіри вкрай важливо в цьому віці отримувати вітамін С, який необхідний для вироблення колагену, вкрай важливого для здоров’я шкіри.

Ваші шкіра, нігті і волосся також будуть вдячні за регулярне споживання вітаміну Е. Його можна пити і в таблетках, наприклад, у вигляді ось такого недорогого препарату. А ось брендова пропозиція дорожче, для тих хто любить все «най-най».

Після 40 у багатьох жінок спостерігається гормональний дисбаланс і порушення менструального циклу. Часто це призводить до дефіциту заліза в організмі. А це в свою чергу може призвести до багатьох неприємних наслідків (падіння імунітету, розвиток інфекційних захворювань, порушення роботи серцево-судинної системи тощо). Тому в цьому віці бажано приймати добавки із залізом і фолієвою кислотою.

Існують вітамінні комплекси, що розроблені спеціально для жінок і враховують всі вказані вище нюанси. Наприклад, ось такий — обіцяє поліпшити здоров’я шкіри і серцево-судинної системи, зміцнити імунітет і допомогти при проблемах з обміном речовин у жінок.

Незважаючи на те, що колись цей вік вважався для жінок мало не похилим, сьогодні жінки у віці 50+ часто перебувають на піку сил і енергії. Вони сповнені сил і готові до нових звершень.

Допомогти в цьому їм може правильне харчування і достатня кількість вітамінів.

Симптомами їх нестачі в організмі для жінок старше 50 слід вважати часті застуди, головні болі, хронічну втому і сонливість, погіршення пам’яті і зору, ламкість нігтів, сильне випадання волосся і його знебарвлення, різке збільшення кількості сивого волосся, депресія і безпричинний смуток.

Медики рекомендують жінкам після 50 років стежити за своєю дієтою і постаратися збільшувати споживання вітамінів Е, B12, D, C, F, K.

У багатьох випадках вам допоможе правильне харчування — включайте у свій раціон рибу, горіхи, капусту, брокколі, шипшину, ківі, цитрусові, яйця.

Однак, це не завжди допомагає. Наприклад, вітамін В12 практично не засвоюється з їжею. Його краще приймати окремо (у критичних випадках його взагалі призначають внутрішньом'язово). Але якщо ви просто хочете боротися зі слабкістю і анемією, а також захистити судини, приймайте його в таблетках або вітамінних комплексах. Наприклад, у таких.

Вітамін F вкрай важливий для обміну речовин і зниження рівня холестерину в крові. Він також допомагає захищати шкіру і волосся від старіння. Червона риба і горіхи допоможуть отримувати його, але зайва порція в цьому випадку буде, взагалі-то не зайвою.

Вітамін До для жінок «за 50» вкрай важливий. У жінок більш крихкі кістки, ніж у чоловіків, і з віком ймовірність переломів навіть при незначних падіннях зростає. Вітамін К допомагає зміцнювати кісткову тканину і відмінно бореться із запальними процесами в організмі.

Для отримання вітаміну К бажано їсти якомога більше зелених овочів. Якщо ви з якоїсь причини не можете або не хочете цього робити, залишається пити вітамін К в таблетках. Ось вам посилання з хорошою пропозицією.

Захищати кістки допомагає і вітамін D. Він також вкрай важливий для вироблення інсуліну, підвищення імунітету і запобігання росту ракових клітин. У продуктах вітаміну D дуже мало, ви буквально не зможете з'їсти стільки риби та яєць, щоб отримувати його в достатній кількості. Синтез вітаміну D відбувається в організмі під впливом сонячних променів, тож варто більше гуляти на свіжому повітрі, а взимку обов’язково приймати вітамін D в таблетках. Ось посилання на хорошу пропозицію. І тут теж можна купити такі таблетки за хорошою ціною.

Ну а вітамін Е просто необхідний як для того, щоб зберегти здорову шкіру і боротися зі зморшками, так і для того, щоб краще працювала пам’ять. Їжте більше горіхів і капусти, але й про вітамінки не забувайте.

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