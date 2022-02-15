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Чому вітаміни не мають ефекту? - Марина Сергєєва

Автор
Марина Сергєєва Марина Сергєєва
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Якість вітамінів має значення Новина оновлена 15 лютого 2022, 12:07
Якість вітамінів має значення

Дефіцит білка може спричинити те, що вітаміни банально не можуть засвоїтися.

Чому вітаміни не мають ефекту?

Чому не починає рости волосся як у подруги, не з’являється енергія і т. д.? У кого таке було?

Як думаєте, вітаміни погані чи причина в чомусь іншому?

Так, якість вітамінів має значення. Аптечні, наприклад, не рекомендую від слова зовсім. Найчастіше це марна трата грошей та часу.

З виробниками добавок також треба тримати вухо гостро. Бувають серйозні питання до якості сировини та дозувань.

Але це не найголовніші причини неефективності вітамінів.

Запам’ятовуйте, а краще зберігайте:

  • дефіцит білка може стати причиною того, що вітаміни банально не можуть засвоїтися
  • дефіцит жирів впливає на засвоєння жиророзчинних вітамінів

І знову ми повертаємося до якості харчування та засвоєння.

Дефіцит білка буде апріорі, якщо мало його вживати та/або ШКТ не може його засвоїти.

Кислотність у шлунку, ферментативна активність підшлункової залози, робота печінки – все впливає на засвоєння білкової їжі.

Теж саме з жирами. Ферменти, робота жовчного міхура впливатимуть на те, як засвояться чи не засвояться жири. А разом із і вітаміни А, D, E, До.

Тому критикувати якість вітамінів не варто, якщо не вирішені вищезазначені проблеми.

Хто був у мене на консультації, знає, що на перших етапах я рідко рекомендую вітаміни. Бо знаю, у цьому немає сенсу. Вони просто не засвояться.

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Теги:
#Здоров'я #Вітаміни
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