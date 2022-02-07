Приблизно з 31 року чоловіки перестають почуватися молодими.

Нещодавно приятелька, яка тривалий час перебуває у статусі "цілком вільна" вирішила грішною справою зазирнути в Тіндер. Який же був її подив, коли серед незнайомих осіб вона зустріла однокласника, що кокетливо помолодшав років на 10. Приятелька здивовано дивилася на колишнього сусіда по парті, який, судячи з представленої інформації, разом із нею закінчив школу у шість років.

Такий нехитрий спосіб омолодження часто зустрічається в наших реаліях. А значить, чоловіки починають здогадуватися про негативні вікові зміни, навіть якщо у звичайному житті вперто продовжують цей факт заперечувати… Втім, навіщо гадати, у кого "сліз тефлон" і хто "у будь-якому віці наречений", якщо можна звернутися до статистики ?

1. Вже не почувається молодим

Як зазначає у своїй роботі Н. Шеманова, починаючи приблизно з 31 року, чоловіки перестають відчувати себе молодими. Якщо у 21-30 років 46% чоловіків продовжують пропозицію "Якби я знову став молодим..." словами "я молодий", то починаючи з 31 року, так відповідають лише 5% чоловіків. До речі, 57% чоловіків після 30 років зазначають, що жили по-іншому. А вже про кількість тих, що збрехали в Тіндері, я взагалі мовчу.

2. Більш критично ставиться до своєї зовнішності

Попри масу прислів’їв і приказок про те, хто має бути трохи красивішим за мавпу, чоловіки залишаються критичними до змін свого тіла. 88,8% відзначають, що чоловіче тіло змінюється (інші, ймовірно, вічно молоді Дункани Маклауди). А ще 70% зазначають, що їхнє власне ставлення до свого тіла змінилося. Менше переживати про тілесному чоловікам дозволяє не стільки той факт, що вони вічно залишаються юними та прекрасними, скільки закритіший одяг. Деякі дослідники проводять такі паралелі – чоловіки приховують тіло так само, як вони приховують емоції. Чоловічий одяг закритіший і під ним простіше ховати недоліки, от і весь секрет.

3. Більш критично ставиться до материнського образу

Змінюється ставлення чоловіків до матерів. Закінчення пропозиції "Вважаю, більшість матерів..." були розбиті на позитивні ("люблять своїх дітей") і негативні ("занадто балують дітей", "погано виховують хлопчиків"). Тільки 8% молодших чоловіків критично описують матір, а після 45 років критичне бачення матері стає у 50% чоловіків. Пов’язано це зі змінами у відносинах із власною матір’ю чи зі змінами у відносинах із партнеркою не дуже зрозуміло, швидше за все, має значення і те, й інше.

4. Здебільшого приймає батька

А ось у стосунках із батьком простежується протилежна тенденція. У віці після 45 років майже половина чоловіків пишуть про нестачу уваги батька, коли вони були молоді. І якщо в середньому віці чоловіки не так гостро потребують близькості зі своїм батьком, то в зрілому віці ця потреба чомусь зростає, навіть якщо батько був не надто активним у вихованні.

5. Більш критично ставиться до жінок

До речі, про тефлон. Думаю, доречно буде навести дані щодо зміни ставлення чоловіків до жінок з віком, підтверджених документально. Виявляється, молоді чоловіки позитивніше, більш некритично ставляться до жінок, на відміну від зрілих чоловіків. До 37 років 25% чоловіків критично пишуть про жінок, а після 45 років так відповідає 70% чоловіків. Тож робіть висновки самі…

Тому виходить, що змінюються з віком усі. Але деякі це ще й заперечують через культурні традиції.

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