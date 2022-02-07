Примерно с 31 года мужчины перестают ощущать себя молодыми.

Недавно приятельница, длительное время находящаяся в статусе "совершенно свободна" решила грешным делом заглянуть в Тиндер. Каково же было ее изумление, когда среди незнакомых лиц она встретила одноклассника, кокетливо помолодевшего лет на 10. Приятельница удивленно взирала на бывшего соседа по парте, который, судя по представленной информации, вместе с ней окончил школу в шесть лет.

Такой нехитрый способ омоложения довольно часто встречается в наших реалиях. А значит, мужчины начинают догадываться о негативных возрастных изменениях, даже если в обычной жизни упорно продолжают этот факт отрицать… Впрочем, зачем гадать, у кого "слез тефлон" и кто "в любом возрасте жених", если можно обратиться к статистике?

1. Уже не ощущает себя молодым

Как отмечает в своей работе Н. Шеманова, начиная примерно с 31 года мужчины перестают ощущать себя молодыми. Если в 21-30 лет 46% мужчин продолжают предложение "Если бы я снова стал молодым…" словами "я молод", то начиная с 31 года, так отвечают только 5% мужчин. Кстати, 57% мужчин после 30 лет отмечают, что жили бы по-другому. А уж о количестве совравших в Тиндере я вообще молчу.

2. Более критично относится к собственной внешности

Несмотря на массу пословиц и поговорок про то, кто должен быть чуть красивее обезьяны, мужчины остаются критичными к изменениям своего тела. 88,8% отмечают, что мужское тело меняется (остальные, вероятно, вечно молодые Дунканы Маклауты). А еще 70% отмечают, что их собственное отношение к своему телу изменилось. Меньше переживать о телесном мужчинам позволяет не столько тот факт, что они вечно остаются юными и прекрасными, сколько более закрытая одежда. Некоторые исследователи проводят такие параллели – мужчины скрывают тела так же, как они скрывают эмоции. Мужская одежда более закрыта и под ней проще прятать недостатки, вот и весь секрет.

3. Более критично относится к материнскому образу

Меняется отношение мужчин к матерям. Окончания предложения "Считаю, что большинство матерей…" были разбиты на позитивные ("любят своих детей") и негативные ("слишком балуют детей", "плохо воспитывают мальчиков"). Только 8% более молодых мужчин критически описывают мать, а после 45 лет критическое виденье матери становится у 50% мужчин. Связано это с изменениями в отношениях с собственной матерью или с изменениями в отношениях с партнершей не очень понятно, скорее всего, имеет значение и то, и другое.

4. В большей степени принимает отца

А вот в отношениях с отцом прослеживается противоположная тенденция. В возрасте после 45 лет почти половина мужчин пишут о недостатке внимания отца, когда они были молоды. И если в среднем возрасте мужчины не так остро нуждаются в близости со своим родителем, то в зрелом возрасте эта потребность почему-то возрастает, даже если отец был не слишком активен в воспитании.

5. Более критично относится к женщинам

Кстати, о тефлоне. Думаю, уместно будет привести данные по изменению отношения мужчин к женщинам с возрастом, подтвержденные документально. Оказывается, молодые мужчины более позитивно, некритично относятся к женщинам, в отличие от зрелых мужчин. До 37 лет 25% мужчин критически пишут о женщинах, а после 45 лет так отвечают 70% мужчин. Так что делайте выводы сами…

Так что выходит, что меняются с возрастом все. Но некоторые это еще и отрицают, в силу культурных традиций…

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему современные мужчины не хотят ухаживать за женщинами? Если отвечать на вопрос кратко, то мужчина не ухаживает потому, что это не ваш мужчина.