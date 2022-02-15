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Почему от витаминов нет эффекта? - Марина Сергеева

Автор
Марина Сергеева Марина Сергеева
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Качество витаминов имеет значение
Качество витаминов имеет значение

Дефицит белка может стать причиной того, что витамины банально не могут усвоиться.

Почему от витаминов нет эффекта?

Не начинают расти волосы как у подруги, не появляется энергия и т. д.? У кого такое было?

Как думаете, витамины плохие или причина в чём-то другом?

Да, качество витаминов имеет значение. Аптечные, например, не рекомендую от слова совсем. Чаще это бесполезная трата денег и времени.

С производителями добавок тоже надо держать ухо востро. Бывают серьёзные вопросы к качеству сырья и дозировкам.

Но это не самые главные причины неэффективности витаминов.

Запоминайте, а лучше сохраняйте:

  • дефицит белка может стать причиной того, что витамины банально не могут усвоиться
  • дефицит жиров влияет на усвоение жирорастворимых витаминов

И опять вы возвращаемся к качеству питания и усвоения.

Дефицит белка будет априори, если мало его есть и/или ЖКТ не может его усвоить.

Кислотность в желудке, ферментативная активность поджелудочной железы, работа печени — всё влияет на усвоение белковой пищи.

Тоже самое с жирами. Ферменты, работа жёлчного пузыря будут влиять на то, как усвоятся или не усвоятся жиры. А вместе с ними и витамины А, D, E, К.

Поэтому критиковать качество витаминов не стоит, если не решены выше перечисленные проблемы.

Кто был у меня на консультации, знает, что на первых этапах я редко рекомендую витамины. Потому что знаю, в этом нет смысла. Они просто не усвоятся.

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#Здоровье #Витамины
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