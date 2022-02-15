Почему от витаминов нет эффекта? - Марина Сергеева
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Дефицит белка может стать причиной того, что витамины банально не могут усвоиться.
Почему от витаминов нет эффекта?
Не начинают расти волосы как у подруги, не появляется энергия и т. д.? У кого такое было?
Как думаете, витамины плохие или причина в чём-то другом?
Да, качество витаминов имеет значение. Аптечные, например, не рекомендую от слова совсем. Чаще это бесполезная трата денег и времени.
С производителями добавок тоже надо держать ухо востро. Бывают серьёзные вопросы к качеству сырья и дозировкам.
Но это не самые главные причины неэффективности витаминов.
Запоминайте, а лучше сохраняйте:
- дефицит белка может стать причиной того, что витамины банально не могут усвоиться
- дефицит жиров влияет на усвоение жирорастворимых витаминов
И опять вы возвращаемся к качеству питания и усвоения.
Дефицит белка будет априори, если мало его есть и/или ЖКТ не может его усвоить.
Кислотность в желудке, ферментативная активность поджелудочной железы, работа печени — всё влияет на усвоение белковой пищи.
Тоже самое с жирами. Ферменты, работа жёлчного пузыря будут влиять на то, как усвоятся или не усвоятся жиры. А вместе с ними и витамины А, D, E, К.
Поэтому критиковать качество витаминов не стоит, если не решены выше перечисленные проблемы.
Кто был у меня на консультации, знает, что на первых этапах я редко рекомендую витамины. Потому что знаю, в этом нет смысла. Они просто не усвоятся.
Важно:
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