"Скандал десятилетий": в США пришли к сенсационным выводам относительно пользы витамина D

"Недостаток" витамина в организме человека оказался выгоден ряду компаний

Миллионы людей во всем мире знают о пользе витаминов, и уверены в том, что, к примеру, витамин D помогает организму впитывать с едой кальций, который, попадая в организм, делает кости крепче и здоровее.

"Так вам говорили доктора, писали журналы, сайты и конечно ваши любимые блоггеры. Надо кушать творожок и хлопья — на которых написано жирным шрифтом "Обогащены витаминами!" — в том числе Витамином D", — пишет на своей странице в Facebook бизнесмен Петр Чернышев.

Но, как оказалось, подобные выводы не всегда соответствуют действительности.

Об этом говорят результаты крупного исследования, в котором принимали участи 26 тысяч людей. Оно финансировалось не частной фирмой, а государством, поэтому не было направлено на лоббирование интересов производителей витаминов или, наоборот, их противников.

В исследовании люди были разделены на 2 группы — первым давали рекомендованную дозу Витамина D (2000 единиц в день) — а вторым просто плацебо (пустую таблетку).

О результатах исследования написала газета New York Times (NYT): согласно ее данным, разницы в последствиях приема витамина на здоровье не обнаружено (нет разницы в вероятности рака, сердечных заболеваний, мыслительных функций, артериального давления, состава тела, частоты головных болей, вероятности выздороветь после инсульта, дегенерации мышц, боли в коленях — вообще ничего).

Другое исследование из Австралии убило другой символ веры — что люди, которые принимают Витамин D — живут дольше!

Исследование проводилось с целью обоснования норм питания, согласно которым в целях профилактики нужно принимать 20 нанограммов на миллиметр крови в день Витамина D (из нее возникают стандартные дозы 600-800 единиц Витамина D в день).

"А вот откуда эта норма пришла — непонятно. И доказательств и исследований ее никаких нет", — пишет Чернышев, ссылаясь на информацию в издании.

В итоге выяснилось, что лаборатории в США уже сами подняли эту норму до 30 нанограммов. С таким нижним пределом — почти все взрослое население США оказалось с недостатком витамина D – что удобно как для лабораторий, так и производителей витаминов.

"Ожидаю теперь ответного залпа от лоббистов бизнеса лабораторий, производителей витаминов и гуру ЗОЖ — а также ТикТокеров-миллионеров. Что исследование было финансировано масонами, сионистами, Трампом, Китаем или просто противниками теории глобального потепления. Или подскажите кем еще?" – иронизирует Чернышев.

Напомним, что пока американцы выясняют пользу витаминов, украинцы заняты более важным делом — ищут еду, которая поможет "заедать" стресс во время войны.