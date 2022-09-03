Вчені дізналися, які порушення сну вказують на захворювання і навіть говорять про швидку смерть

Найстрашніше – коли людина прокидається кілька разів за ніч менш ніж на хвилину, і не пам’ятає про це

Ні для кого не секрет, що порушення сну завжди стає показником наявності в організмі якихось захворювань. Так, приблизно за п’ять-десять років до захворювання людини на хворобу Паркінсона йому починають снитися кошмари, він може уві сні кричати або бити кулаком об стіну.

Про це пишуть вчені з університетів Стендфордського, Каліфорнійського (США), Технічного (Данія) у статті у журналі Npj Digital Medicine.

Вони провели дослідження, в ході якого вирішили з’ясувати, коли поганий сон свідчить про серйозні порушення в організмі і навіть небезпеку для людини.

У дослідженні аналізу піддалися дані про сон 10699 чоловіків і жінок віком від 20 до 90 років.

В результаті дослідники дійшли висновку, що коли людина прокидається за ніч кілька разів менш ніж на хвилину (і не пам’ятає про це), то саме це і є найсильнішим предиктором (провісником) смертності від усіх причин. Крім того, прогностичними параметрами смертності стали зниження ефективності дрімоти та скорочення фази швидкого сну, що супроводжується швидким рухом очей.

А ось скорочення фази так званого повільнохвильового сну, який ще називають глибоким, у поєднанні з низькою ефективністю сну виявилися пов’язаними з розвитком гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Специфічні порушення, такі як розлад швидкого сну та втрата вегетативної регуляції під час сну, були ранніми попередниками синуклеїнопатій – нейродегенеративних захворювань, які характеризуються аномальним накопиченням агрегатів білка-синуклеїну в нейронах, нервових волокнах та гліальних клітинах.

На щастя, можна здійснити профілактику небезпечних захворювань. Для цього вчені радять засипати і прокидатися в стандартний для більшості людей час (не надто пізно і не дуже рано), спати в темному приміщенні, піддавати своє тіло регулярним фізичним навантаженням (але не безпосередньо перед сном), відмовитися від алкоголю, кофеїну та рясної їжі на ніч.

Нагадаємо, що вчені з Китаю з’ясували, що покращивши режим сну на 29% можна знизити ризик розвитку стеатозу (жирової хвороби печінки), а також пов’язаних з ним ускладнень.